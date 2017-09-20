«Амкар» разгромил «Факел» и вышел в 1/8 финала Кубка России

В поединке 1/16 финала Кубка России «Амкар» не оставил шансов «Факелу».
Воронеж, стадион «Центральный стадион профсоюзов»
«Факел» – «Амкар» – 0:4 (0:1)
Голы: Прокофьев 7, Сиваков 63, Рязанцев 76, Прокофьев 83.
«Факел»: Федоров, Шумейко, Осипенко, Хайманов, Шарифи (Садов 70), Масимов, Каюмов, Амбарцумян, Молодцов, Сердюк, Мичуренков.
Главный тренер: Павел Гусев.
«Амкар»: Хомич, Идову, Занев, Конде, Костюков (Гащенков 84), Гол, Эзатолахи, Шаваев (Рязанцев 58), Сиваков, Прокофьев, Бодул.
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.
Предупреждения: Бодул 72.
Судья: Александр Борисов.
В 1/8 финала Кубка России «Амкар» сыграет с «Ростовом».
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