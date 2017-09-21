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Ригони: «Игроки „Зенита“ уходят домой с грустью»

вчера, 23:46
ДинамоДинамо3 : 2ЗенитЗенитЗакончился в дополнительное время

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал вылет «сине-бело-голубых» из Кубка России. Команда Роберто Манчини уступила петербургскому «Динамо».

«Игроки „Зенита“ не думали, что „Динамо“ может быть настолько сильно? Да не то чтобы не думали. В футболе часто происходят такие вещи. Нам было сложно показать свой максимум в первом тайме, но потом мы смогли наверстать, а затем пропустили гол с пенальти. Это может произойти с любой командой, ошибки случаются. Капленко - молодой игрок, и мы окажем ему всю нашу поддержку. Надо продолжать двигаться вперед. Это футбол, и все может случиться. Теперь важно получить три очка в воскресенье. 

Сегодня мы играли не очень хорошо, и, к сожалению, не смогли порадовать наших болельщиков. Мы уходим домой с грустью».

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