Орлов: «В центре обороны „Зенита“ были защитники-тихоходы. Нельзя так играть»

Комментатор матча «Динамо» Санкт-Петербург - «Зенит» (3:2) Геннадий Орлов поделился своими впечатлениями от поединка 1/16 финала Кубка России:

«В России появилось ещё одно дерби! Великолепный матч, великолепная атмосфера. Это здорово!

Манчини не до конца знал возможности своего резерва. Вот сегодня он увидел, на что способны эти игроки. Вылетели из Кубка… Футболисты „Динамо“ – молодцы! Точилин очень грамотно разобрал соперника. В центре обороны у Манчини были защитники-тихоходы. Мевля, Новосельцев, а потом и Капленко, когда опустился вниз. Они явно проигрывали в скорости нападающим. Ну медленные! Нельзя так играть.

Новосельцев? Не убедил нас, не убедил. Лодыгин? Чувствовалась его нервозность. Дело, видимо, в психологии. Не исключаю, что на него давит то, что он выпал из основного состава.

Отсутствие Кокорина в заявке? Это решение тренера, ему виднее. Захотел предоставить Александру отдых, дать передышку.

Игроки „Зенита“ молодцы, что вернулись в игру после 0:2. Но чуть-чуть не хватило. Возможно, Дзюбу стоило выпустить пораньше. Не хватало мощи в атаке в дополнительное время. Вышел он, наверное, поздновато, после третьего гола».

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