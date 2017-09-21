Обамеянг: «Я больше не мечтаю о „Реале“. Они не захотели меня покупать»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о поступавших летом предложениях о трансфере от «Реала», «Милана» и «Пари Сен-Жермен»:

«Я не мечтаю о переходе в „Реал“ и больше не хочу о нём говорить. Они в итоге не захотели видеть меня в своём составе. Но это не проблема, я продолжаю идти вперёд и хорошо себя чувствую в Дортмунде. Я чувствую, что клубы не хотят заходить слишком далеко [в отношении моего трансфера]. У нас было соглашение с „Боруссией“ о том, что я могу уйти, но этого не случилось. Я разочарован, но в то же время счастлив остаться.

Также в начале июня я встречался с Насером (Прим. – президентом „ПСЖ“). Это было до прихода спортивного директора Антеро Энрике. И когда Энрике пришёл в „ПСЖ“, они решили, что не будут меня покупать.

„Милан“ тоже делал предложение, меня очень заинтересовал их проект, но по многим причинам переход не сложился».

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