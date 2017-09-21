Абрахам: «Вопреки сообщениям в СМИ – я не буду менять сборную Англии на Нигерию»

Нападающий «Суонси» и молодёжной сборной Англии Тэмми Абрахам, права на которого принадлежат «Челси», опроверг информацию о том, что он якобы собирается в дальнейшем выступать за национальную команду Нигерии:

«Я сообщил руководству FA о том, что доступен для вызова в сборную Англии. Вопреки сообщениям в средствах массовой информации, хотел бы уточнить, что я не согласился сменить свою национальную команду.

Я могу подтвердить, что встретил президента федерации футбола Нигерии после нашей последней игры с „Тоттенхэмом“ на „Уэмбли“ в субботу, так как это друг моего отца. Однако любое предположение о том, что я принял решение сменить свою сборную, является неверным».

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