Доннарумма: «Я никогда не перейду в „Интер“!»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарума прокомментировал продление контракта с «россонери» и ответил на вопросы о возможном переходе в стан принципиальных соперников клуба:

«Я остался в „Милане“, потому что этой мой дом. Я подумал, что остаться здесь будет правильным решением.

Перешёл ли бы я когда-нибудь в „Интер“? Никогда!

Могу ли я оказаться в следующем сезоне в „Ювентусе“? Нет, ведь у меня четырёхлетний контракт с „Миланом“».

Напомним, что сумма отступных в контракте 18-летнего вратаря «Милана» составляет € 70 млн.

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