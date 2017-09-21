Ракитич: «Неймар – один из лучших парней, которого я знаю в футболе»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказал мнение о переходе нападающего Неймара из каталонского клуба в «Пари Сен-Жермен» и пожелал удачи своему бывшему одноклубнику:

«Лично для меня это было очень тяжело, и не только потому, что он один из лучших игроков. Он так же большой человек. Он был очень важной фигурой в нашей раздевалке. Для меня Неймар – это один из лучших парней, которого я знаю в футболе. Мне нравилось играть с ним в одной команде, но мы должны уважать его решение. Если другая команда может его купить, и он решил покинуть „Барселону“, то мы должны его уважать его выбор и пожелать ему всего самого лучшего.

Надеюсь, он сможет забить много голов и будет счастлив в Париже. А мы должны идти дальше вместе с командой и быть сильными без Неймара».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Неймар извинился перед своими одноклубниками в ПСЖ за конфликт с коллегой по амплуа Эдинсоном Кавани.

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