Amazon и Facebook заинтересованы в приобретении прав на трансляцию матчей АПЛ

Доходы клубов английской Премьер-Лиги от телетрансляций в скором будущем станут еще больше.

Сообщается, что в борьбу за право транслировать матчи АПЛ готовы включиться такие корпорации, как Amazon и Facebook, что приведет к росту конкуренции и предложений самой лиге. В будущем это, скорее всего, выльется в рост зарплат игрокам и еще более высоким ценам на трансферном рынке.

Отметим, что новое ТВ-соглашение, срок действия которого будет рассчитан на три года (2019-2022), ориентировочно будет подписано в феврале 2018 года.

Последняя сделка по продаже прав на трансляцию матчей принесла Премьер-Лиге 5.136 млрд фунтов.

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