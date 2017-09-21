Педро Роша: «Никогда не расслабляюсь, находясь в штрафной или рядом с ней»

Нападающий «Спартака» Педро Роша рассказал о своем голевом чутье и индивидуальных наградах:

«Всегда ли был нападающим? Да. И голевое чутье у меня с детства. Всегда старался быть начеку. Никогда не расслабляюсь, находясь в штрафной или рядом с ней. Из любой возможности, которая появляется в игре, пытаюсь выжать максимум. Ну и потом — то чувство, когда забиваешь гол, это что-то невероятное. Просто фантастика. Ощущаешь себя на седьмом небе от счастья! Поэтому каждый раз, послав мяч в ворота, по полной выражаю свои эмоции.

Много ли у меня индивидуальных наград? У меня неплохая коллекция трофеев, в том числе индивидуальных. Все хранятся у папы. Одна из последних и самых значимых для меня наград — приз лучшему игроку в матче Кубка Либертадорес. Забил два мяча и тем самым помог своей команде пройти в следующий этап турнира. А еще с „Гремио“ выиграл в прошлом сезоне Кубок Бразилии, в финале которого забил два мяча. И по итогам того сезона стал лучшим бомбардиром клуба».

Подробно о Педро Роше можете прочесть здесь.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте