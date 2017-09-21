Промес, Дзагоев, Кокорин, Смолов - среди номинантов на премию «Джентльмен года»

Известное российское издание «Комсомольская правда» запустило голосование с целью определить обладателя премии «Джентльмен года»-2017, которая будет вручена победителю в декабре.

Каждый может отдать свой голос за одного из 22 номинантов. Позже из пятерки игроков, набравших наибольшее количество голосов, экспертное жюри выберет лауреата премии.

Номинанты: Квинси Промес, Артем Ребров, Зе Луиш (все – «Спартак»), Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Алан Дзагоев (все – ЦСКА), Александр Кокорин, Доменико Кришито, Юрий Жирков (все – «Зенит»), Федор Смолов, Юрий Газинский (оба – «Краснодар»), Гильерме, Ведран Чорлука (оба – «Локомотив»), Олег Иванов («Ахмат»), Тимофей Калачев («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин»), Александр Беленов («Уфа»), Кирилл Панченко («Динамо»), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Павел Яковлев («Анжи»), Владимир Ильин («Урал»), Антон Заболотный («Тосно»).

Проголосовать можете здесь.

В прошлом году обладателем премии стал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

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