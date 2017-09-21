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Промес, Дзагоев, Кокорин, Смолов - среди номинантов на премию «Джентльмен года»

сегодня, 15:11

Известное российское издание «Комсомольская правда» запустило голосование с целью определить обладателя премии «Джентльмен года»-2017, которая будет вручена победителю в декабре.

Каждый может отдать свой голос за одного из 22 номинантов. Позже из пятерки игроков, набравших наибольшее количество голосов, экспертное жюри выберет лауреата премии.

Номинанты: Квинси Промес, Артем Ребров, Зе Луиш (все – «Спартак»), Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Алан Дзагоев (все – ЦСКА), Александр Кокорин, Доменико Кришито, Юрий Жирков (все – «Зенит»), Федор Смолов, Юрий Газинский (оба – «Краснодар»), Гильерме, Ведран Чорлука (оба – «Локомотив»), Олег Иванов («Ахмат»), Тимофей Калачев («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин»), Александр Беленов («Уфа»), Кирилл Панченко («Динамо»), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Павел Яковлев («Анжи»), Владимир Ильин («Урал»), Антон Заболотный («Тосно»).

Проголосовать можете здесь.

В прошлом году обладателем премии стал голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

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Все комментарии
MALOVAR
сегодня в 15:23
В питере был только один джентельмен - Эрик Хаген
spartach n1
сегодня в 15:23
Друг еременко-тот ещё джентльмен !))

Zimka
сегодня в 15:20
Промесу видимо за это вручают
MALOVAR ответил susanin ultrazenith
сегодня в 15:20
Нет,он подло играет,вспомни как он изподтишка Промеса валил и частенько в перепалках учавствует и на судей орет
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:19
Калачёв.
MALOVAR
сегодня в 15:19
Ддентельмен Зе Луиш ,он реально добрый и лучший дриблер в чемпе
makkie
сегодня в 15:15
Пока Оздоев серьезно вперед вырвался, судя по голосованию.
По-моему, премию заслуживает Тимофей Калачев - отношением к футболу и родному Ростову.
Шуnя771
сегодня в 15:15
Остальные тянут на Джентльменов удачи)
Sylpheed
сегодня в 15:14
Стесняюсь спросить, а по какому качеству оценивают джентельметсво?
susanin ultrazenith
сегодня в 15:13
Я за Кришито!
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