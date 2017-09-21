Жиру, Манджукич, Боатенг претендуют на приз за самый красивый гол года

ФИФА назвала десятку претендентов на получение Премии Пушкаша в 2017 году. Эта награда вручается автору самого красивого гола. В прошлом сезоне она досталась Венделлу Лире.
В этом году на премию претендуют Кевин-Принс Боатенг, Алехандро Камарго, Дейна Кастельянос, Мусса Дембеле, Оливье Жиру, Авилес Уртадо, Марио Манджукич, Оскарине Масулуке, Неманья Матич и Жорди Мбула.
Их голы представлены в видео ФИФА.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
https://www.youtube.com/watch?v=jLzr5I4jyew
Тут уж, кто кому больше нравится.
Тут уж, кто кому больше нравится.