Жиру, Манджукич, Боатенг претендуют на приз за самый красивый гол года

ФИФА назвала десятку претендентов на получение Премии Пушкаша в 2017 году. Эта награда вручается автору самого красивого гола. В прошлом сезоне она досталась Венделлу Лире.

В этом году на премию претендуют Кевин-Принс Боатенг, Алехандро Камарго, Дейна Кастельянос, Мусса Дембеле, Оливье Жиру, Авилес Уртадо, Марио Манджукич, Оскарине Масулуке, Неманья Матич и Жорди Мбула.

Их голы представлены в видео ФИФА.

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