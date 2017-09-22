Ватцке: «ПСЖ нужно наказывать лишением очков»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке считает, что УЕФА должен жестко наказывать ПСЖ за нарушение финансового фейр-плей.

«Я мало знаю об этом. Это работа УЕФА. Думаю, там есть квалифицированные люди, которые все сделают. Но знаю, чего УЕФА точно не должен делать: не нужно штрафовать ПСЖ. В Катаре смеются над штрафами. Альтернатива? Лишение клуба очков в чемпионате. Тогда клубы будут беспокоиться о фейр-плей».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте