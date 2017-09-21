Конте: «„Челси“ желает Косте всего лучшего, но я больше не хочу обсуждать эту тему»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал расставание клуба с форвардом Диего Костой - «синие» договорились с «Атлетико» по трансферу игрока. Напомним, что между специалистом и футболистом были натянутые отношения.

«Касательно данного вопроса - мы хотим поблагодарить его за то, что он сделал для этого клуба. Желаем ему всего лучшего в будущем.

Теперь это не является чем-то важным. Я не заинтересован в том, чтобы продолжать обсуждать это. Я работаю с игроками „Челси“, я рад с ними работать. А та ситуация больше не имеет значения».

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