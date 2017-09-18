Как заработать амнистию. Вынужденная распродажа ПСЖ

Президент УЕФА грозит ПСЖ жесткими санкциями вплоть до исключения из еврокубков. «Соккер.ру» ищет возможность для парижан вписаться в нормы финансового фэйр-плей.

Под ударом

ПСЖ – большой клуб, в котором умеют считать деньги. Вернее, денег там без счета, но приходится содержать бухгалтерию в порядке для отчета перед УЕФА, чей президент Александер Чеферин заявил, что никто не выше закона. Глава европейского футбольного союза готов исключать клубы из еврокубков за нарушение ФФП, а в отношении «Пари Сен-Жермен» ведется расследование в связи летней трансферной кампанией на 400 миллионов евро. Впрочем, это не совсем верная сумма, ведь расплата по трансферу Килиана Мбаппе намечена на следующий год. ПСЖ принял такую меру, потому что покрыть заработками два супертрансфера в рамках одного финансового периода невозможно, как бы хорошо ни шли футболки Неймара и Мбаппе. Клуб ведь еще должен платить зарплату футболистам, а с приходом новых звезд ведомость точно распухла, поэтому без продаж никак не обойтись. И сделать это нужно зимой, чтобы уложиться в норматив: финансовый год УЕФА соответствует европейскому сезону.

Сколько ПСЖ необходимо заработать в январе?

Точную сумму могут подсчитать только в клубе и УЕФА, сопоставив все статьи доходов и расходов, учтя амортизацию контрактов, траты на зарплаты игроков, доход от продажи билетов, мерчендайзинга, телевизионных прав, рекламных прав и прочее, и прочее, и прочее. Но, очевидно, речь идет о крупной сумме, раз в «списке на продажу» указаны видные игроки вроде Ди Марии, Дракслера и Пасторе. В целом, необходимость расставания с этими футболистами докажет, что ФФП жив и действует: в случае ПСЖ непреодолимое желание обзавестись звездными игроками заставит клуб лишиться качественной глубины состава. Кроме того, это заставит задуматься о том, что парижане откусили слишком большой кусок, который не в силах проглотить. А ведь еще не наступил час расплаты за контракт Килиана Мбаппе, что обернется новой порцией финансовой нагрузки. А мы-то думали, что ПСЖ будет достаточно «нарисовать» много щедрых рекламных контрактов.

Январская распродажа. Кто, куда и за сколько?

Анхель Ди Мария (Аргентина) – ориентировочно 40-45 миллионов евро

Ди Мария мог уйти в «Барселону» в конце летнего трансферного окна, но каталонцы посчитали стоимость аргентинца завышенной. В Париже рассчитывали выручить 60 миллионов евро, а «Барса» предлагала только 40. Удерживать Анхеля в составе после приобретения Мбаппе и Неймара смысла нет, в атакующей тройке аргентинцу места нет. Конечно, такому мастеру всегда нашлась бы работенка по уму и способностям, однако в сложившихся обстоятельствах это действительно тот актив, с которым ПСЖ логично расстаться. Вот только 60 миллионов евро вряд ли кто-то заплатит, 40 – более реальная цена. Во-первых, в январе Ди Мария будет в полутора годах от окончания контракта с парижанами, во-вторых, на пороге 30-летия, в-третьих, зимой рынок более спокойный, а большие сделки идут туго, в-четвертых, потенциальные покупатели будут знать о желании ПСЖ продать, а это повод сбивать цену и шантажировать. Это относится к каждому возможному трансферу из Парижа, что ставит французский клуб не в самое выгодное положение.

Юлиан Дракслер (Германия) – ориентировочно 35-40 миллионов евро

Дракслер – еще один недовольный, появившийся вследствие трансферов Неймара и Мбаппе. Немец явно недоволен количеством игровой практики, которая ему светит в Париже, поэтому еще в августе рассматривал варианты отъезда. Юлиан молод, ему только 23 года, поэтому для иных команд он становится даже более интересной целью, нежели Ди Мария. Спрос на игрока есть на родине и в Англии, а Дракслеру не привыкать менять клубную прописку зимой – в ПСЖ он пришел по ходу прошлого сезона. В данном случае мотивы «Пари Сен-Жермен» и игрока полностью совпадают, клубу нужны деньги на погашение долгов по ФФП, а немец хочет постоянно играть. Вероятные варианты продолжения карьеры – «Арсенал», «Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария».

Хавьер Пасторе (Аргентина) – ориентировочно 25-30 миллионов евро

Пасторе – старожил ПСЖ, он в команде с 2011 года, но при Унаи Эмери его роль сложно назвать ведущей. Понятно, что для глубины состава такой игрок был бы более чем полезен, однако расставание с ним тоже не станет трагедией с точки зрения влияния на пиковую силу команды. Правда, Хавьер не выглядит заинтересованным в трансфере лицом, его устраивает жизнь в Париже и положение в команде, да и претенденты на него не оттаптывают друг другу ноги в очереди. Большим клубам он не слишком интересен, а в средние команды не захочет идти сам, даже если они найдут деньги на трансфер. Избавиться от футболиста не всегда так легко, как кажется.

Кевин Трапп (Германия) – ориентировочно 10-15 миллионов евро

Унаи Эмери делает ставку на Альфонса Ареола, а другой сильный вратарь, Кевин Трапп, остается без игровой практики. Пожалуй, можно отдать позицию второго голкипера менее притязательному кандидату, а немецкого стража ворот отпустить ради общего блага. Трапп в «расстрельном списке», и он, вероятно, будет рад возможности вырваться из «золотой клетки», где на него не ставят.

110-120 миллионов евро – реальная выручка

Вероятно, именно столько необходимо заработать ПСЖ в зимнее трансферное окно, чтобы вписаться в нормы ФФП, такой вывод можно сделать исключительно на основе названных футболистов, стоящих на пороге парижского дома стопами к выходу. Продав Ди Марию, Пасторе, Траппа и Дракслера, реально разбогатеть на 110-120 миллионов евро, что составляет половину от летних трат (238 миллионов евро). Но не стоит забывать, что во время закрывшегося трансферного окна ПСЖ продал футболистов на 65 миллионов евро, то есть зимой стартует не с нулевой отметки. Таким образом, суммарный доход от продажи игроков в рамках финансового года может составить порядка 180 миллионов евро, разницу покроют рекламные контракты и прочие доходы. В любом случае, после расставания с рядом сильных игроков за хорошие деньги будет больше поводов верить Чеферину и признать, что «Пари Сен-Жермен» живет по законам финансового фейр-плей.

Цена основы. Как ПСЖ всех переплюнул