Вальверде: «Кризис в „Реале“? Месяц назад все говорили, что это мы в беде»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал разговоры о кризисе в «Реале» на фоне последних результатов мадридцев.
«Кризис в „Реале“? Месяц назад все говорили, что это мы в беде. Все меняется от недели к неделе. Какие-то команды на подъеме, другие – на спаде. Завтрашняя игра с „Жироной“ очень важна. Эта команда играла достойно и не заслужила поражения от „Севильи“ в предыдущем матче. Мы знаем, что „Жирона“ будет очень мотивирована».
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Когда другие команды выйдут на свой пик (к концу зимы), тогда будете вытаскивать мячи и от Атлетико, и от Реала, и от Малаги по традиции.
Когда другие команды выйдут на свой пик (к концу зимы), тогда будете вытаскивать мячи и от Атлетико, и от Реала, и от Малаги по традиции.