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Менди: «„Ман Сити“ - это большая акула. Мы пожираем другие команды, плавающие поблизости»

сегодня, 15:28

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди уверен, что «горожанам» по силам доминировать не только в английском, но и в европейском футболе:

«„Ман Сити“ - это большая акула. Когда другие команды плавают поблизости, мы их пожираем.

Запас моей энергии безграничен. Даже если идет 97-я минута матча, я буду бороздить бровку, бегать, навешивать. Если будем сохранять серьезность, то с такой командой у нас просто нет пределов и границ».

Напомним, что минувшим летом трансфер Менди из «Монако» в «Ман Сити» стал самым дорогим переходом защитника в истории футбола.

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Все комментарии
AlexanderP622
сегодня в 16:16
Манчестер Сити это денежный мешок который больше ПСЖ и его все ненавидят.И он сильно ошибается.
dzvinka
сегодня в 16:08
скорее просто временно пожирневший карась))
Гус Пойет
сегодня в 16:06
А у нас бакланы рыбу в основном с Дона хватают и потом её на лавке вялят до непригодного состояния
киэнджин
сегодня в 15:59
Пока все так и оборона МС тому виной...
311
сегодня в 15:53
Больно уж бестрофейная акула, смотрите не подавитесь!)
sihafazatron ответил Медив
сегодня в 15:52
Медив:
Да, приблизительно до начала ноября, пока не травмируется Агуэро
а кто еще травмируется? и когда?
sihafazatron
сегодня в 15:52
да с физикой у него все в порядке, спорить глупо
Cules2013
сегодня в 15:51
Началось хвастовство, такие вещи плохо кончаются, 97 минут он готов бегать. Ну-ну, посмотрим, в какой форме ты будешь к боксинг-дей и концу сезона.
У Сити мощная команда и играют хорошо, но все испытания только впереди. Я думаю, что ещё один сезон без трофеев никто не поймёт, и речь не о Кубках Англии)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:39
    Медив
    сегодня в 15:37
    Да, приблизительно до начала ноября, пока не травмируется Агуэро
    друг глора барселоны
    сегодня в 15:34
    Большая белая акула во главе с каталонской рыбкой-прилипалой.
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