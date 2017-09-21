Менди: «„Ман Сити“ - это большая акула. Мы пожираем другие команды, плавающие поблизости»

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамин Менди уверен, что «горожанам» по силам доминировать не только в английском, но и в европейском футболе:

«„Ман Сити“ - это большая акула. Когда другие команды плавают поблизости, мы их пожираем.

Запас моей энергии безграничен. Даже если идет 97-я минута матча, я буду бороздить бровку, бегать, навешивать. Если будем сохранять серьезность, то с такой командой у нас просто нет пределов и границ».

Напомним, что минувшим летом трансфер Менди из «Монако» в «Ман Сити» стал самым дорогим переходом защитника в истории футбола.

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