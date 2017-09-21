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Неймар пропустит завтрашний матч ПСЖ против «Монпелье»

сегодня, 15:37
МонпельеМонпелье-:-Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменЗавтра в 18:00 Не начался

Нападающий ПСЖ Неймар пропустит ближайший матч своей команды.

Бразилец не поможет парижанам в поединке 7-го тура Лиги 1 против «Монпелье», так как получил небольшое повреждение. Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери не хочет рисковать здоровьем летнего приобретения команды, так как 27 сентября команде предстоит провести один из ключевых поединков группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

Кроме того, отсутствие Неймара в заявке даст возможность приутихнуть недавнему конфликту игрока с одноклубником Эдинсоном Кавани, за который бразилец уже успел извиниться.

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Все комментарии
cevin cigan
сегодня в 16:16
Петух пахана на разборки подтянет!
Paris Saint Germain
сегодня в 16:11
Пускай отдыхает все правильно, с немцами игра будет одна из сложнейших.
Монпелье обыграем без бразильца.
Великий Князь ответил жменя семечек
сегодня в 16:09
жменя семечек:
я так понял что на примирительном ужине дани алвиша , каврни всё же "небольшое повреждение" неймару организовал
Что то подсыпал? Теперь бразил дрыщет как Стерлинг)
Великий Князь
сегодня в 16:08
Немчура их порвёт.
dzvinka
сегодня в 16:07
с*** неймара не ставит неймара, че за дела? по указанию самого неймара?))
sihafazatron
сегодня в 15:53
с монпелье должны и без него справиться
жменя семечек
сегодня в 15:46
я так понял что на примирительном ужине дани алвиша , каврни всё же "небольшое повреждение" неймару организовал
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:41
ЗНАЧИТ КАВАНИ ТРЁШКУ ПОЛОЖИТ !
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