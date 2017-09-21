Неймар пропустит завтрашний матч ПСЖ против «Монпелье»

Нападающий ПСЖ Неймар пропустит ближайший матч своей команды.

Бразилец не поможет парижанам в поединке 7-го тура Лиги 1 против «Монпелье», так как получил небольшое повреждение. Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери не хочет рисковать здоровьем летнего приобретения команды, так как 27 сентября команде предстоит провести один из ключевых поединков группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии».

Кроме того, отсутствие Неймара в заявке даст возможность приутихнуть недавнему конфликту игрока с одноклубником Эдинсоном Кавани, за который бразилец уже успел извиниться.

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