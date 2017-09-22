Пеллегрино: «Футбол позволил мне встретиться с Моуриньо снова. Это будет здорово»

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино с нетерпением ждет поединка с «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо и вспоминает совместную работу с португальским специалистом во времена игровой карьеры в «Барселоне», которую он представлял на правах аренды в сезоне 1998/99:

«Когда я был игроком „Барселоны“, Жозе работал в тренерском штабе, рассуждал о соперниках и помогал Ван Галу. Это был прекрасный опыт. Потом он начал самостоятельную тренерскую карьеру, больше не работал переводчиком и его жизнь круто изменилась, Как и моя.

Теперь футбол позволил мне встретиться с ним снова. Это будет здорово».

Напомним, что эту встречу пропустит защитник манкунианцев Люк Шоу.

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