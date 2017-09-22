Клопп: «Мы общались со Старриджем о его будущем. Он важен для „Ливерпуля“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прояснил ситуацию с нападающим Даниэлем Старриджем, будущее которого в мерсисайдском клубе оставалось под вопросом:

«Да, мы общались с Даниэлем о его важности для „Ливерпуля“. Все прошло хорошо. Беседа не заключалась в его вопросах „Когда я могу уйти?“ или „Куда я могу уйти?“ Речь шла о наших планах на этот сезон.

Мы не обсуждали, может ли он быть для нас важен. Он уже важен. Но в конечном итоге я могу выпускать на поле только 11 человек. У нас все в порядке.

Он продолжает прогрессировать, так как постоянно тренируется».

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