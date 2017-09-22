Билич: «Новый контракт Кэрролла зависит только от его формы»

Рулевой «Вест Хэма» Славен Билич оценивает перспективы нападающего Энди Кэрролла в сложном для команды сезоне:

«Энди по контракту осталось два года, но именно в этом сезоне ему особенно важно поддерживать себя в форме. Если мы говорим о новом соглашении, вопрос стоит только в его физическом состоянии. Как часто мы сможем на него полагаться в течение сезона?»

После пяти сыгранных туров «Вест Хэм» занимает 17-ю позицию в турнирной таблице Премьер-Лиги. По слухам, в клубе уже рассматривают возможность увольнения хорватского тренера.

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