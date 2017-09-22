Конте: «Пришло время Морате стать главным нападающим великой команды»

Накануне матча «Сток Сити» - «Челси» наставник «синих» Антонио Конте отметил важность для команды нападающего Альваро Мораты:

«Думаю, что пришло время Морате воспользоваться ситуацией и стать главным нападающим великой команды Не забывайте, что в „Ювентусе“ и „Реале“ он играл нерегулярно. Именно по этой причине считаю, что он достиг подходящего возраста, чтобы взять на себя ответственность.

Он хороший и совершенный игрок, подкованный в технике, к тому же обладает лидерскими качествами и ему еще есть, куда расти. Морате 24 года, а, значит, есть возможность с ним поработать еще лет 10».

Напомним, что за заслуги в прошлом сезоне Конте поспорит за звание лучшего тренера года.

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