Диего Коста — о переходе в «Атлетико»: «Вот я и дома»

Нападающий «Челси» Диего Коста все-таки перейдет в «Атлетико». Футболист рад возможности вернуться в родной клуб.

«„Атлетико“ — это мой дом, вот я и здесь. Мигель Анхель Хиль приложил руку к этому трансферу, я благодарен ему и всему клубу за все, что они сделали.

Я всегда буду нацелен на победу. Таков будет мой вклад в общее дело как игрока. Постараюсь отдавать все свои силы и надеюсь, что все сложится для меня хорошо.

Мое физическое состояние? Все в порядке. Уверен, Профе Ортега приведет меня в форму. Взвешиваться не боюсь, но боюсь его тренировок», — отметил со смехом форвард.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте