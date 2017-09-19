Левандовски начал учить испанский язык

По информации немецких СМИ, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски всерьез намерен перейти в «Реал». В заметке издания Bild, которая называется «Здравствуй, Мадрид?», утверждается, что Левандовски уже начал учить испанский язык в преддверии будущего трансфера.

При этом сам поляк недавно заявил, что счастлив в «Баварии», а его агенты будут всеми силами скрывать желание Левандовски уйти по окончании сезона.

В нынешнем сезоне 29-летний поляк отличился 6 голами в 5 матчах Бундеслиги.

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