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Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 3 раунд
21:45 сегодня Арсенал -:- Донкастер Роверс
21:45 сегодня Челси -:- Ноттингем Форест
22:00 сегодня Вест Бромвич -:- Манчестер Сити
22:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Бертон Альбион
Германия. Бундеслига 2017/2018, 5 тур
21:30 сегодня Герта -:- Байер
21:30 сегодня Гамбург -:- Боруссия Д
Италия. Серия А 2017/2018, 5 тур
19:00 сегодня Беневенто -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Фиорентина
21:45 сегодня Лацио -:- Наполи
21:45 сегодня Милан -:- СПАЛ
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
12:00 Матч завершен Луч-Энергия 2:0 Анжи
15:00 64’ Шинник 3:0 Урал
15:00 61’ Тамбов 0:0 Арсенал Т
15:00 64’ Оренбург 0:1 Рубин
15:00 62’ Томь 2:1 Краснодар
17:00 сегодня Авангард Кур -:- ЦСКА
17:00 сегодня Тюмень -:- Тосно
18:00 сегодня Волгарь -:- Ростов
18:30 сегодня Спартак-Нальчик -:- Динамо М
19:00 сегодня Кубань -:- Спартак М
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Левандовски начал учить испанский язык

сегодня, 15:06

По информации немецких СМИ, нападающий «Баварии» Роберт Левандовски всерьез намерен перейти в «Реал». В заметке издания Bild, которая называется «Здравствуй, Мадрид?», утверждается, что Левандовски уже начал учить испанский язык в преддверии будущего трансфера.

При этом сам поляк недавно заявил, что счастлив в «Баварии», а его агенты будут всеми силами скрывать желание Левандовски уйти по окончании сезона.

В нынешнем сезоне 29-летний поляк отличился 6 голами в 5 матчах Бундеслиги.

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Все комментарии
Марк Аврелий ответил Kavaro
сегодня в 16:10
Kavaro:
Где были хороши? в БЛ? Против Арсенала, Порту?
Против МЮ, МС. Ну и в последний сезон Гвардиолы они хорошо сыграли в полуфинале с Атлетико.
Kavaro ответил Марк Аврелий
сегодня в 16:01
Марк Аврелий:
Еще при Гвардиоле они были хороши.
Где были хороши? в БЛ? Против Арсенала, Порту?
SHMEL
сегодня в 15:55
Пусть попробует.Как это Кристя воспримет.
cevin cigan ответил Kavaro
сегодня в 15:55
Kavaro:
Левандовски и на пенсии будет лучше двух-трёх Моратт. Поляк из тех игроков которые делают разницу, а Мората всего лишь добротный игрок для подмены.
Не знаю-не знаю...может быть(в любом случаи,"погоды"не испортит.)
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:54
Он для Барсы учит язык.
ДСА
сегодня в 15:53
Полиглот какой-то: польский, немецкий, наверняка английский, теперь еще и испанский.
Марк Аврелий ответил Kavaro
сегодня в 15:52
Kavaro:
Бавария входила в тройку лучших только при Хайнкесе. Ни до ни после они не былт такой уж страшной силой. Это на фоне мёртвой БЛ они кажутся мускулистами, а в Европе сливаются при превой встрече с топ клубом.
Еще при Гвардиоле они были хороши.
Kavaro ответил cevin cigan
сегодня в 15:51
cevin cigan:
От нас молодой Мората ушёл для того,чтобы взять 30г Лёву? Лет пять назад,все бы были только рады,а щас?...
Левандовски и на пенсии будет лучше двух-трёх Моратт. Поляк из тех игроков которые делают разницу, а Мората всего лишь добротный игрок для подмены.
Kavaro ответил Igo0rek
сегодня в 15:47
Igo0rek:
Будет в тени Бензема)) А Бавария потихоньку сдает и сдает. Бавария сейчас, не входит в тройку лучших клубов мира. С этим не согласятся только фанаты Баварии, которые думают, что Бавария на первом.
Бавария входила в тройку лучших только при Хайнкесе. Ни до ни после они не былт такой уж страшной силой. Это на фоне мёртвой БЛ они кажутся мускулистами, а в Европе сливаются при превой встрече с топ клубом.
cevin cigan
сегодня в 15:47
От нас молодой Мората ушёл для того,чтобы взять 30г Лёву? Лет пять назад,все бы были только рады,а щас?...
sir-5
сегодня в 15:47
...а Дзюба-китайский.И это не слухи.
удав
сегодня в 15:42
левандовский точно выучил фразу на русском "в тарасовку?- лучше расстрел"=)
10 seconds to stars ответил Igo0rek
сегодня в 15:39
Igo0rek:
Будет в тени Бензема)) А Бавария потихоньку сдает и сдает. Бавария сейчас, не входит в тройку лучших клубов мира. С этим не согласятся только фанаты Баварии, которые думают, что Бавария на первом.
Ну я не фан Баварии, но считаю что этот клуб входит в тройку сильнейших в мире.
Марк Аврелий ответил Igo0rek
сегодня в 15:29
Igo0rek:
Я посмотрел пару игр Баварии. И она сейчас вообще не впечатляет. Бавария не производит впечатление мощной команды. И матч с ней, не вызывает страх.
Видимо Карло Анчелотти не подходит им.
Igo0rek ответил Марк Аврелий
сегодня в 15:28
Марк Аврелий:
Весьма спорно. Хотя игра у Баварии реально не впечатляет, особенно реализация.
Я посмотрел пару игр Баварии. И она сейчас вообще не впечатляет. Бавария не производит впечатление мощной команды. И матч с ней, не вызывает страх.
Vladimir808
сегодня в 15:25
Знание испанского никому не помешает.
Но это вовсе не значит, что он переходит в Реал.
Марк Аврелий ответил Igo0rek
сегодня в 15:24
Igo0rek:
Бензема это икона Мадрида! Реал, Барселона, Ювентус. Эти клубы, в очном противостоянии разобьют Баварию. Да думаю и нынешний Юнайтед это сделает, и Сити, и ПСЖ. Сугубо мое личное мнение.
Весьма спорно. Хотя игра у Баварии реально не впечатляет, особенно реализация.
LOpp
сегодня в 15:23
Левандовски по кабельному телевидению посмотрел корриду, значит он переходит в Реал
Левандовски купил в супермаркете хамон, значит он переходит в Реал
амурец
сегодня в 15:22
ну поляк всяко лучше Бенземы, ну у Бенземы бронь
Overbeer
сегодня в 15:21
сейчас это не актуально- пускай французский учит с парижским акцентом)
амурец ответил Igo0rek
сегодня в 15:21
Igo0rek:
Будет в тени Бензема)) А Бавария потихоньку сдает и сдает. Бавария сейчас, не входит в тройку лучших клубов мира. С этим не согласятся только фанаты Баварии, которые думают, что Бавария на первом.
не согласен, да Бавария не лучшая, но одна из лучших
Igo0rek ответил Марк Аврелий
сегодня в 15:21
Марк Аврелий:
А поляк разве хуже Бенземы? И еще вопрос: кто по-твоему сейчас в тройке лучших клубов мира?
Бензема это икона Мадрида! Реал, Барселона, Ювентус. Эти клубы, в очном противостоянии разобьют Баварию. Да думаю и нынешний Юнайтед это сделает, и Сити, и ПСЖ. Сугубо мое личное мнение.
Zidane.5
сегодня в 15:20
В Реале бы Роберт вышел на новый уровень.
Dude-MU
сегодня в 15:20
В Эйбар
Марк Аврелий ответил Igo0rek
сегодня в 15:17
Igo0rek:
Будет в тени Бензема)) А Бавария потихоньку сдает и сдает. Бавария сейчас, не входит в тройку лучших клубов мира. С этим не согласятся только фанаты Баварии, которые думают, что Бавария на первом.
А поляк разве хуже Бенземы? И еще вопрос: кто по-твоему сейчас в тройке лучших клубов мира?
жменя семечек
сегодня в 15:13
зря старается! тут бензему продлили, так что пусть теперь читает издание "прощай мадрид" )
Глор ПСЖ
сегодня в 15:12
Да может просто проспорил кому по пьянке)
95-shishani-95
сегодня в 15:12
Неплохо было бы
Igo0rek
сегодня в 15:12
Будет в тени Бензема))
А Бавария потихоньку сдает и сдает. Бавария сейчас, не входит в тройку лучших клубов мира. С этим не согласятся только фанаты Баварии, которые думают, что Бавария на первом.
Цесаревна Натали
сегодня в 15:11
Решил сделать предложение Тьяго Алькантаре?
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