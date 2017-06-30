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Думбия сфотографировался в футболке «Спортинга»

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2017/2018, Заграница: трансферы, Спортинг, Думбия Сейду
Сегодня, 17:00 | Источник: Инстаграм Сейду Думбия | Редакция: Роман Мельник

Ивуарийский нападающий Сейду Думбия нашел себе новый клуб. Слухи о переходе 29-летнего игрока в португальский «Спортинг» подкрепились фотографией, которую опубликовал футболист на своей странице в Instagram. На ней форвард стоит в футболке лиссабонского клуба.

Минувший сезон бывший игрок ЦСКА провел в «Базеле», забив 20 голов в 25 матчах и став лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии.

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