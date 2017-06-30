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Думбия сфотографировался в футболке «Спортинга»
Сегодня, 17:00 | Источник: Инстаграм Сейду Думбия | Редакция: Роман Мельник
Ивуарийский нападающий Сейду Думбия нашел себе новый клуб. Слухи о переходе 29-летнего игрока в португальский «Спортинг» подкрепились фотографией, которую опубликовал футболист на своей странице в Instagram. На ней форвард стоит в футболке лиссабонского клуба.
Минувший сезон бывший игрок ЦСКА провел в «Базеле», забив 20 голов в 25 матчах и став лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии.
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На лице все написано. Думает: "Эх, как бы сейчас в ЦСКА перейти" ))
З.Ы. Удачи. Вполне вероятно, что встретимся в розыгрыше ЛЧ)