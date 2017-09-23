Точилин: «Была опасность, что силенок не хватит»

Главный тренер петербургского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал ничью с «Сибирью» (1:1) в матче 15-го тура первенства ФНЛ.

«Игра была боевая. Счет, думаю, закономерный. Хотел бы своим ребятам, в очередной раз, сказать спасибо, поскольку не ожидал, что им хватит сил после кубковой игры и тяжелого перелета. Была опасность, что силенок не хватит, но ребята молодцы.

Если мы хотим претендовать на что-то большее, то надо работать над такими моментами, когда мы либо не доигрываем игры — нам на последних минутах забивают. Либо, когда мы выходим на поле, а такое ощущение, что еще из раздевалки не вышли.

За это нас в этом сезоне не раз наказывали. Это главная наша проблема, из-за которой мы не идем на первом месте», — сказал Точилин.

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