Ирхин: «„Химкам“ удалось переломить ситуацию»

Главный тренер «Химок» Александр Ирхин прокомментировал победу над «Спартаком-2» (1:0) в матче 15-го тура первенства ФНЛ.

«Хочу поблагодарить своих игроков за самоотдачу и терпение. Был непростой психологический фон, мы потерпели серию неудач. Возможно, кто-то потерял веру в команду, нужно было вернуть её. Ребятам удалось переломить ситуацию. Заслуга целиком принадлежит команде.

Настроились, собрались, сами поговорили. За счёт самоотдачи и огромного желания им удалось добыть три очка. Хочу отметить, что сегодня мы встречались с хорошим соперником – это увеличивает значимость приобретённых очков. Мы удачно сыграли с играющей командой», - сказал Ирхин.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте