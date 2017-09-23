Самсонов: «Нам просто не везет»

Полузащитник «Спартака-2» Артем Самсонов прокомментировал поражение от «Химок» (0:1) в матче 15-го тура первенства ФНЛ.

«В атаке сегодня ничего не получилось: создали мало моментов, да ещё и гол пропустили – проиграли. Почему команда не может выиграть дома? Не везёт.

В каких-то матчах не везёт, в каких-то, как в игре с „Крыльями Советов“, соперник нас переиграл вчистую, с „Лучом“ было удаление, играли вдесятером. Исправим ситуацию в любом случае. Ещё 20 туров впереди, посмотрим, что будет. Очковый отрыв от четвёртого места не такой большой, две-три игры выиграешь – будешь занимать строчку повыше. Для себя ставим задачу оказаться в пятёрке», — сказал Самсонов.

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