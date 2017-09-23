Шалимов: «И „Краснодар“, и „Зенит“ равны в плане свежести футболистов»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в преддверии матча 11-го тура чемпионата России против «Зенита» отметил, что обе команды равны в плане свежести футболистов.

«Все игроки здоровы, давно такого не было. Мы это ожидали. Это связано с тем, что в этом сезоне у нас меньше игр, чем в прошлом сезоне. Также ожидаем, что травм будет меньше.

Состав не поменяли после матча с „Анжи“. Два наших игрока сыграли 90 минут в Кубке России, остальные все свежие. Что касается соперника, то мне кажется, что из тех, кто сегодня в составе, только Дзюба вышел на замену в игре за Кубок, остальные так же несвежие. В этом плане равны сегодня», - сказал Шалимов.

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