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Кучук: «Эмоции не дали довести матч до логического конца»

сегодня, 19:25
РостовРостов0 : 1ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

«В первом тайме мы несколько суетились в передней линии – не туда давали, не было слаженности, хотя много работаем в этом направлении. Так бывает, такой был этот матч.

Сегодня вся команда играла слаженно в обороне, но чисто эмоции не дали довести матч до логического конца. Допустили одновременно целый ряд ошибок, а череда ошибок в матче с таким мощным соперником ни к чему хорошему привести не может», - сказал Кучук.

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Александр Северный
сегодня в 19:37
Ростов уступал во всем, кроме автобуса.
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