Дубль Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Верону»

В матче 6-го тура Серии А «Верона» уступила «Лацио».
Верона, стадион «Марко Антонио Бентегоди».
«Верона» - «Лацио» - 0:3 (0:2)
Голы: Иммобиле 24 (пен), 41, Марушич 60.
«Верона»: Николас, Эрто, Караччоло, Супреан (Черчи 46), Беарзотти, Фоссати, Сукулини, Ромуло, Дзакканьи (Кин 46), Валоти (Ли Сын У 71), Паццини.
Главный тренер: Фабио Пеккья.
«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Раду, Лукаку (Мурджиа 68), Луис Фелипе, Луис Альберто (Кайседо 71), Пароло, Лейва (Ди Дженнаро 84), Лулич, Марушич, Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.
Предупреждения: Пароло 15, Кин 51, Марушич 74, Фоссати 80.
Судья: Массимилиано Иррати.
В другом матче тура «Милан» уступил «Сампдории» (0:2).
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
https://youtu.be/GehBBadYivs
А вот ваш кривоногий дилдо-бомбардир, только на Веронах и отрывается))
Кстати, в следующем туре, - взревай сына, как мы деклассируем ваш фарм-клуб Рома-2(Сассуоло)
А вот ваш кривоногий дилдо-бомбардир, только на Веронах и отрывается))
Кстати, в следующем туре, - взревай сына, как мы деклассируем ваш фарм-клуб Рома-2(Сассуоло)
Ну а нам откровенно повезло, что после всей этой череды травм, по графику - Верона, Зюльте и Сассуоло, а то могли бы просесть.
Ну а нам откровенно повезло, что после всей этой череды травм, по графику - Верона, Зюльте и Сассуоло, а то могли бы просесть.