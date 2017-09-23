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Дубль Иммобиле помог «Лацио» разгромить «Верону»

сегодня, 17:51
ВеронаВерона0 : 3ЛациоЛациоМатч завершен

В матче 6-го тура Серии А «Верона» уступила «Лацио».

Верона, стадион «Марко Антонио Бентегоди».

«Верона» - «Лацио» - 0:3 (0:2)
Голы: Иммобиле 24 (пен), 41, Марушич 60.

«Верона»: Николас, Эрто, Караччоло, Супреан (Черчи 46), Беарзотти, Фоссати, Сукулини, Ромуло, Дзакканьи (Кин 46), Валоти (Ли Сын У 71), Паццини.
Главный тренер: Фабио Пеккья.

«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Раду, Лукаку (Мурджиа 68), Луис Фелипе, Луис Альберто (Кайседо 71), Пароло, Лейва (Ди Дженнаро 84), Лулич, Марушич, Иммобиле.
Главный тренер: Симоне Индзаги.

Предупреждения: Пароло 15, Кин 51, Марушич 74, Фоссати 80.

Судья: Массимилиано Иррати.

В другом матче тура «Милан» уступил «Сампдории» (0:2).

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Все комментарии
elmi.eyubov ответил Klose_Miro
сегодня в 18:52
Klose_Miro:
Не откажи себе в удовольствие посмотреть настоящий Итальянский футбол в исполнении великого Лацио. Будем ваш фарм клуб по полю гонять, интересно а Паллотта подстегнет Сассуольцев денежным вознаграждением?
    Горбатый навсегда ответил Klose_Miro
    сегодня в 18:52
    Klose_Miro:
    Вариант, только Серия Б это сильно круто, есть риск что могут по привычке затрястись коленки, и закончат вторыми. Для трофейной акклематизации предлагаю начинать с аматорских лиг.
    Могут оказаться под петухами из Бари. Волков же не зря называют позорными )))
    elmi.eyubov ответил Lazio-Kiev
    сегодня в 18:51
    Lazio-Kiev:
    Карабахский кошмар все ближе! ) Хотя , вам не привыкать ярко выступать в Европе. От БАТЭ до Барселоны! 😂😂😂
    А ты уже в будущем побывал?
    Klose_Miro ответил Горбатый навсегда
    сегодня в 18:48
    Горбатый навсегда:
    Ха ха ха ха ))) Единственный способ для зеротитульной ромашки взять трофей это выиграть серию б )))
    Вариант, только Серия Б это сильно круто, есть риск что могут по привычке затрястись коленки, и закончат вторыми. Для трофейной акклематизации предлагаю начинать с аматорских лиг.
    Lazio-Kiev ответил Reneg
    сегодня в 18:44
    Reneg:
    лучше 10 лет без титулов, чем всю историю без уважения...
    Вопрос спорный насчёт уважения! Вот ваш идол- действительно достоен подражания!

    Горбатый навсегда ответил Klose_Miro
    сегодня в 18:42
    Klose_Miro:
    Зато Рома гранд, в следующем году 10-й день рождения без титулов встречать будет)))
    Ха ха ха ха ))) Единственный способ для зеротитульной ромашки взять трофей это выиграть серию б )))
    Reneg ответил Klose_Miro
    сегодня в 18:39
    Klose_Miro:
    Зато Рома гранд, в следующем году 10-й день рождения без титулов встречать будет)))
    лучше 10 лет без титулов, чем всю историю без уважения...
    Lazio-Kiev ответил elmi.eyubov
    сегодня в 18:38
    elmi.eyubov:
    Ну вот, будет мегазашквар, если твой курятник обделается.
    Карабахский кошмар все ближе! ) Хотя , вам не привыкать ярко выступать в Европе. От БАТЭ до Барселоны! 😂😂😂
    Klose_Miro ответил elmi.eyubov
    сегодня в 18:36
    elmi.eyubov:
    Ну вот, будет мегазашквар, если твой курятник обделается.
    Не откажи себе в удовольствие посмотреть настоящий Итальянский футбол в исполнении великого Лацио. Будем ваш фарм клуб по полю гонять, интересно а Паллотта подстегнет Сассуольцев денежным вознаграждением?
    elmi.eyubov ответил Klose_Miro
    сегодня в 18:29
    Klose_Miro:
    Он Вероне и Кьево в сумме забил столько же, сколько одному Мулану, - ты о чем?)) А вот ваш кривоногий дилдо-бомбардир, только на Веронах и отрывается)) Кстати, в следующем туре, - взревай сына, как мы деклассируем ваш фарм-клуб Рома-2(Сассуоло)
      Klose_Miro ответил Reneg
      сегодня в 18:29
      Reneg:
      при чем здесь китайский милан? такой же середняк как кьево или лацио например...Сассуоло тоже не авторитет...Пожалуй подожду ЛЕ...
      Зато Рома гранд, в следующем году 10-й день рождения без титулов встречать будет)))
      Reneg ответил Klose_Miro
      сегодня в 18:25
      Klose_Miro:
      Он Вероне и Кьево в сумме забил столько же, сколько одному Мулану, - ты о чем?)) А вот ваш кривоногий дилдо-бомбардир, только на Веронах и отрывается)) Кстати, в следующем туре, - взревай сына, как мы деклассируем ваш фарм-клуб Рома-2(Сассуоло)
      при чем здесь китайский милан? такой же середняк как кьево или лацио например...Сассуоло тоже не авторитет...Пожалуй подожду ЛЕ...
      Klose_Miro ответил Reneg
      сегодня в 18:22
      Reneg:
      имобиле-гроза верон и кьево!)
      Он Вероне и Кьево в сумме забил столько же, сколько одному Мулану, - ты о чем?))
      А вот ваш кривоногий дилдо-бомбардир, только на Веронах и отрывается))
      Кстати, в следующем туре, - взревай сына, как мы деклассируем ваш фарм-клуб Рома-2(Сассуоло)
      Reneg
      сегодня в 18:18
      имобиле-гроза верон и кьево!)
      ScudettoJuve ответил Lazio-Kiev
      сегодня в 18:17
      Отскок
      Klose_Miro
      сегодня в 18:08
      Верона конечно левый пассажир в Серии А, очень слабая команда.
      Ну а нам откровенно повезло, что после всей этой череды травм, по графику - Верона, Зюльте и Сассуоло, а то могли бы просесть.
      КЭТиК
      сегодня в 18:04
      Вероне не позавидуешь.
      старина
      сегодня в 18:03
      А почему не 3-2,любимый счет вроде?)
      DVOK68
      сегодня в 18:00
      За явным преимуществом
      vitalik dobroy
      сегодня в 17:59
      Без неожиданностей! )
      Lazio-Kiev
      сегодня в 17:57
      Спокойная виктория - бальзам после неаполитанского кошмара!
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