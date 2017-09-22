Дортмундская «Боруссия» деклассировала гладбахскую

В матче двух «Боруссий» клуб из Дортмунда одержал очень уверенную победу.
Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк».
«Боруссия» Д - «Боруссия» М - 6:1 (3:0)
Голы: Филипп 28, 38, Обамеянг 45, 49, 62, Вайгль 79 — Штиндль 66.
«Боруссия» Д: Бюрки, Папастатопулос (Бартра 83), Толян, Пишчек (Загаду 70), Топрак, Гетце, Вайгль, Пулишич (Кагава 64), Дауд, Филипп, Обамеянг.
Главный тренер: Петер Бош.
«Боруссия» М: Зиппель, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Джонсон (Херрманн 72), Крамер (Хофманн 75), Закария, Азар, Штиндль, Раффаэл (Кюизанс 61).
Главный тренер: Дитер Хеккинг.
Предупреждения: Эльведи 58.
Судья: Мануэль Грефе.
В другом матче тура «Хоффенхайм» переиграл «Шальке».
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Болел Дортмунда с победой!
Болел Дортмунда с победой!
Болел Дортмунда с победой!
Болел Дортмунда с победой!