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«Интер» вырвал победу в конце матча с «Дженоа»

сегодня, 17:56
ИнтернационалеИнтернационале1 : 0ДженоаДженоаМатч завершен

«Интер» одержал минимальную победу над «Дженоа» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата Италии.

Милан, стадион «Сан-Сиро - Джузеппе Меацца»

«Интер» - «Джено» 1:0 (0:0)
Гол: Данило Д’Амброзио 87.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Далберт, Д`Амброзио, Миранда, Валеро (Карамо 72), Брозович (Жоау Мариу 81), Весино, Кандрева (Эдер 60), Перишич, Икарди.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Дженоа»: Перин, Россеттини, Зуканович, Рози, Бираски, Велозу (Ригони 79), Лаксальт (Мильоре 53), Омеонга, Кофи, Таарабт, Пеллегри (Пандев 74).
Главный тренер: Иван Юрич.

Предупреждение: Мильоре 84, Зуканович 90+3.

Удаления: Омеонга 90+1, Таарабт 90+3.

Судья: Марко Гуида.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Dinamikk
сегодня в 18:38
Карамо хорош, всех с победой!
la-respect0
сегодня в 18:36
Боже,какое позорище)
Sadjon
сегодня в 18:34
На этом отрезке чемпионата, важенке всего максимум очков набирать, с победой всех ребята...
juvenale ответил Internazionale Milano
сегодня в 18:33
Internazionale Milano:
Великий ювентус? Да у него даже требла нет, о каком величие может идти речь.
    juvenale
    сегодня в 18:31
      nikolah ответил ScudettoJuve
      сегодня в 18:28
      ScudettoJuve:
      Скоро! Жди конца сезона.
      все,не смеши ))
      Internazionale Milano ответил ScudettoJuve
      сегодня в 18:27
      ScudettoJuve:
      Скоро! Жди конца сезона.
      ха ха ха ты сам то веришь в это.
      ScudettoJuve ответил nikolah
      сегодня в 18:24
      Скоро! Жди конца сезона.
      nikolah ответил ScudettoJuve
      сегодня в 18:22
      ScudettoJuve:
      Что? Твой Интер проклят из-за заговор кальчопиоли
      я думал тебе такие слова неведомы ))
      твой жуве походу тоже,когда требл?)
      ScudettoJuve ответил nikolah
      сегодня в 18:21
        cheerful ответил матос
        сегодня в 18:20
        матос:
        Всех с победой, пусть и не с самой лучшей игрой. Карамо - игрок матча.
        Будем надеятся. По Карамо солидарен.
        nikolah ответил ScudettoJuve
        сегодня в 18:17
          ScudettoJuve
          сегодня в 18:16
          В Италии Ювентус король!
          ScudettoJuve
          сегодня в 18:14
          Forza Juve! Ювентус Чемпион! Скудетто будет нашим.
          матос ответил cheerful
          сегодня в 18:13
          cheerful:
          Игра отвратная,уже третья подряд,думал хоть дома сыграем мощно,но нет,Лацио с Ромой нас быстро с четверки выкинут,если так же продолжим...Карамо не плох
          Камрад , надеюсь не смогут выкинуть;-) Игра наладится у наших , надеюсь.
          ScudettoJuve
          сегодня в 18:12
            матос
            сегодня в 18:12
            Всех с победой, пусть и не с самой лучшей игрой. Карамо - игрок матча.
            Internazionale Milano ответил Горбатый навсегда
            сегодня в 18:10
            Горбатый навсегда:
            Сделаем требл внутри Италии ))) В Европе испашки слишком сильны, подождем пока опустятся.
            ха ха ха
            ScudettoJuve
            сегодня в 18:09
              Zen-Aku
              сегодня в 18:08
              Всех братьев Интеристов с тяжелейшей победой! Важно и такое о**в** затаскивать!

              А Карамо то в порядке!! И не ссыт! Бородочей обоих на бенч посадил)

              В старт Карамо в матче с Беневенто!!!!
              cheerful
              сегодня в 18:07
              Игра отвратная,уже третья подряд,думал хоть дома сыграем мощно,но нет,Лацио с Ромой нас быстро с четверки выкинут,если так же продолжим...Карамо не плох
              Горбатый навсегда ответил Internazionale Milano
              сегодня в 18:07
              Internazionale Milano:
              Великий ювентус? Да у него даже требла нет, о каком величие может идти речь.
              Сделаем требл внутри Италии ))) В Европе испашки слишком сильны, подождем пока опустятся.
              Internazionale Milano ответил Горбатый навсегда
              сегодня в 18:05
              Горбатый навсегда:
              Ахахаха давайте имитируйте конкуренцию великому Ювентусу ))) Однажды все отскоки заканчиваются )))
              Великий ювентус? Да у него даже требла нет, о каком величие может идти речь.
              Дмитрий Аександров
              сегодня в 18:03
              Спалетти исправно набирает очки.
              pinturicchio86
              сегодня в 18:03
              игра двух середняков
              Горбатый навсегда
              сегодня в 18:01
                DVOK68
                сегодня в 17:59
                Интер сила
                InterChampion
                сегодня в 17:59
                Игра слабая, но главное 3 очка. Вперед за кубком)
                АДАХНУ ШУШУТЬ
                сегодня в 17:59
                чота странна интир падает признаки жызни
                sihafazatron
                сегодня в 17:58
                слабовато как-то. но главное это 3 очка. с победой
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