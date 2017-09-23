«Интер» вырвал победу в конце матча с «Дженоа»

«Интер» одержал минимальную победу над «Дженоа» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата Италии.
Милан, стадион «Сан-Сиро - Джузеппе Меацца»
«Интер» - «Джено» 1:0 (0:0)
Гол: Данило Д’Амброзио 87.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Далберт, Д`Амброзио, Миранда, Валеро (Карамо 72), Брозович (Жоау Мариу 81), Весино, Кандрева (Эдер 60), Перишич, Икарди.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
«Дженоа»: Перин, Россеттини, Зуканович, Рози, Бираски, Велозу (Ригони 79), Лаксальт (Мильоре 53), Омеонга, Кофи, Таарабт, Пеллегри (Пандев 74).
Главный тренер: Иван Юрич.
Предупреждение: Мильоре 84, Зуканович 90+3.
Удаления: Омеонга 90+1, Таарабт 90+3.
Судья: Марко Гуида.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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