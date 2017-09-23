Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура Серии А между «Сампдорией» и «Миланом».

«Сампдория»: Пуджони, Бережински, Сильвестре, Феррари, Стринич, Баррето, Торрейра, Прат, Рамирес, Квальярелла, Д. Сапата.

«Милан»: Доннарумма, К. Сапата, Бонуччи, Романьоли, Абате, Кессье, Билья, Бонавентура, Родригес, Сусо, Калинич.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в 5-м туре «Сампдория» сыграла вничью с «Вероной», а «Милан» обыграл СПАЛ.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте