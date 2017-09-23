Манчини: «Надо было выигрывать, что мы и сделали»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:0).

«Перед матчем говорил футболистам, что нам предстоит тяжёлая игра с очень сильной командой на таком замечательном стадионе. Надо было выигрывать, чего мы и добились.

Главное, что мы выиграли против такой сильной команды, как „Краснодар“. Мы знали, что будет нелегко. Стандарты – это не самая важная составляющая победы. Особую ставку на стандарты не делали», - сказал Манчини.

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