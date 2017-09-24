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Динияр Билялетдинов: «Мог уехать играть в Австралию»

сегодня, 00:20

Полузащитник «Тракая» Динияр Билялетдинов признался, что мог продолжить карьеру в Австралии. Напомним, Билялетдинов перешел в «Тракай» в сентябре.

«У меня была задача уехать играть в какой-нибудь европейский чемпионат. Понятно, что трансферное окно закрывалось, но я был свободный агент. И агент Джамал Акаев поспособствовал решению этой задачи. Другие варианты были, но всё в подвешенном состоянии. Хотелось уже играть, а не тянуть время и ждать. Финансовые вопросы – это всё на втором плане, сейчас важно играть в футбол.

Вариант с Австралией? Было дело, но это очень далеко, мягко говоря. Хотелось что-то поближе.

Никаких разговоров с руководством „Арарата“ о возможном переходе не было. Когда первый раз мне позвонили об „Арарате“, я вообще подумал, что это тот самый „Арарат“, а не московский. Просто находился за пределами России и был не в курсе. Даже не знал, что ответить», — сказал Билялетдинов.

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Летчик66 ответил Doping87
сегодня в 00:45
Doping87:
Мог даже на луну улететь если бы позвали.
Звали, но вмешался агент.
Doping87
сегодня в 00:42
Мог даже на луну улететь если бы позвали.
Dominators
сегодня в 00:37
А есть еще Новая Зеландия , Новая Каледония ,Фиджи ,Соломонвы острова и острова Кука ,не забудем про Антарктиду . Только вот честно ни хера он ни кому у нас не нужен .Разве , что в те места , которые я перечислил .
Летчик66
сегодня в 00:21
Зачем вы берете у него интервью?! Кто он вообще такой?!
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