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Венгер: «С Гиббсом мне было больнее расставаться, чем с Окслейд-Чемберленом»

сегодня, 22:26
АрсеналАрсенал-:-Вест БромвичВест БромвичЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча с «Вест Бромвичем» отметил, что ему было тяжело продавать «дроздам» защитника Кирана Гиббса, который находился в системе «канониров» с 10 лет.

«Гиббс не просил уйти, это было обоюдное решение. Он хотел играть, потому что Кирану уже 27 или 28 лет. Это было трудное решение, но если футболист отдал клубу столько лет, то нужно идти ему навстречу.

В целом с Гиббсом мне было больнее расставаться, чем с Окслейд-Чемберленом, ведь Киран был в системе клуба с 10 лет. 

Когда он попал ко мне, то был левым вингером, но я сделал из Гиббса левого защитника, потому что увидел в нем подходящие качества».

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Все комментарии
SkeenHat ответил phantom46
сегодня в 23:11
phantom46:
Какая разница, скажи просто, вот-вот будет 28, а тут сказано очень коряво, либо переведено)
Я думаю он просто считает,что этот возраст пик расцвета футболиста.27 -28
phantom46 ответил SkeenHat
сегодня в 23:06
SkeenHat:
Ему 28 послезавтра.Продали в 27.
Какая разница, скажи просто, вот-вот будет 28, а тут сказано очень коряво, либо переведено)
SkeenHat ответил phantom46
сегодня в 23:04
phantom46:
Мне понравилось как он сказал "потому что Кирану уже 27 или 28 лет". Оговорка по фрейду?
Ему 28 послезавтра.Продали в 27.
phantom46
сегодня в 23:00
Мне понравилось как он сказал "потому что Кирану уже 27 или 28 лет". Оговорка по фрейду?
SkeenHat
сегодня в 22:32
Удачи обоим.
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