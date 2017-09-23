Венгер: «С Гиббсом мне было больнее расставаться, чем с Окслейд-Чемберленом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в преддверии матча с «Вест Бромвичем» отметил, что ему было тяжело продавать «дроздам» защитника Кирана Гиббса, который находился в системе «канониров» с 10 лет.

«Гиббс не просил уйти, это было обоюдное решение. Он хотел играть, потому что Кирану уже 27 или 28 лет. Это было трудное решение, но если футболист отдал клубу столько лет, то нужно идти ему навстречу.

В целом с Гиббсом мне было больнее расставаться, чем с Окслейд-Чемберленом, ведь Киран был в системе клуба с 10 лет.

Когда он попал ко мне, то был левым вингером, но я сделал из Гиббса левого защитника, потому что увидел в нем подходящие качества».

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