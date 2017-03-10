Бубнов: «С ужасом жду игру „Спартака“ и „Ливерпуля“. Может быть очень много голов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов чувствует себя неспокойно, ожидая поединок «Спартака» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов:

«Пропущенные голы „Спартака“ в матче с „Анжи“ — это полная безответственность. Казалось, „Анжи“ доведёт матч до победы, но на последних минутах Фибель допустил индивидуальную ошибку. Можно говорить, что „Спартак“ отскочил. Теперь с ужасом жду игру „красно-белых“ с „Ливерпулем“, учитывая группу атаки англичан. Может быть очень много голов.

„Ливерпуль“ тоже не так надёжно играет, но они действуют на другом уровне, у них другое давление. Сможет ли „Спартак“ оказать давление с учётом имеющегося состава? Уже ясно, что Зе Луиш не будет играть, Промес — тоже, а эти игроки могли бы создать это давление».

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