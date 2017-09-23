«Спартак» и «Анжи» сыграли вничью

В матче 11-го тура РФПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Анжи».
Москва, стадион «Открытие Арена».
«Спартак» - «Анжи» - 2:2 (1:0)
Голы: Луис Адриано 14 (пен), Мельгарехо 90+2 — Самарджич 74, Кацаев 78.
«Спартак»: Ребров, Таски, Ещенко, Боккетти, Комбаров (Джикия 67), Самедов, Попов, Пашалич (Мельгарехо 79), Бакаев, Джано (Фернандо 36), Луис Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.
«Анжи»: Будаков, Фибел, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили, Бакаев, Данченко (Афонин 90+1), Кацаев (Брызгалов 85), Яковлев, Прудников (Хубулов 72), Маркелов.
Главный тренер: Вадим Скрипченко.
Предупреждения: Полуяхтов 55, Джикия 84.
Судья: Виталий Мешков.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом матче тура «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью (0:0).
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