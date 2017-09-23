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17:00 Матч завершен Саутгемптон 0:1 Ман Юнайтед
19:30 Матч завершен Лестер Сити 2:3 Ливерпуль
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19:30 Матч завершен Боруссия Д 6:1 Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 Матч завершен Алавес 1:2 Реал
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Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Рома 3:1 Удинезе
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21:00 43’ Лион 1:1 Дижон
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
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«Спартак» и «Анжи» сыграли вничью

сегодня, 20:56
СпартакСпартак2 : 2АнжиАнжиМатч завершен

В матче 11-го тура РФПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Анжи».

Москва, стадион «Открытие Арена».

«Спартак» - «Анжи» - 2:2 (1:0)
Голы: Луис Адриано 14 (пен), Мельгарехо 90+2 — Самарджич 74, Кацаев 78.

«Спартак»: Ребров, Таски, Ещенко, Боккетти, Комбаров (Джикия 67), Самедов, Попов, Пашалич (Мельгарехо 79), Бакаев, Джано (Фернандо 36), Луис Адриано.
Главный тренер: Массимо Каррера.

«Анжи»: Будаков, Фибел, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили, Бакаев, Данченко (Афонин 90+1), Кацаев (Брызгалов 85), Яковлев, Прудников (Хубулов 72), Маркелов.
Главный тренер: Вадим Скрипченко.

Предупреждения: Полуяхтов 55, Джикия 84.

Судья: Виталий Мешков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Динамо» и ЦСКА сыграли вничью (0:0).

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Все комментарии
кот сибиряк ответил морозз
сегодня в 21:44
морозз:
Вечным бывает только удобрение, так что губу сильно не закатывай!
Владимир Владимирович у нас вечен аки Солнце на небосклоне.
Shamil79 ответил anunahhh
сегодня в 21:44
anunahhh:
Похоже судьба Карреры решена-пора валить!
карьера Каррера на краю каръера
Sully
сегодня в 21:44
Evilhuman
сегодня в 21:43
начинаю думать, что Валера был гений тренерской мысли, да и веселее с ним было
Казанский ответил kastet2008
сегодня в 21:43
kastet2008:
Не гони фигню ! Зенит зарабатывает за год больше всех . Ты вообще сам вот откуда ?проект ВВП говоришь .
А вот здесь уже ржака)))))
cska.78 ответил Kuprin
сегодня в 21:43
Kuprin:
После Тосно Рейнгольд матерился, что будет на этот раз ???
Знатно у Рейнгольда бомбануло после Тосно, я слушал и смеялся :)
Nikola45 ответил Areal
сегодня в 21:43
Areal:
Приведите Блоссию!!!!!!! И поднимите ей ВЕКИ!!!!! Она найдет ПРАВИЛЬНЫЕ ОПРАВДАНИЯ!!!!!
Давно ее не видал! Скрывается Красавица Королевишна )) Наверное гоняет свою кухарку и дворецкого ))
кот сибиряк ответил морозз
сегодня в 21:43
морозз:
Этот вам привычно дружище по Пердивам гулять а мы Чемпионы!
АГА только вот раз в ....адцать лет правда.
морозз ответил кот сибиряк
сегодня в 21:43
кот сибиряк:
То есть твоими устами нам ещё лет так ....адцать ни что не угрожает? :)
Вечным бывает только удобрение, так что губу сильно не закатывай!
Казанский ответил RussianHorse
сегодня в 21:42
RussianHorse:
Ну тогда спецом проиграю, даже пусть сэр алекс обгоняет)
Ты выдержишь без инета целую неделю????Сомневаюсь))
Alexashka ответил Oliver 095
сегодня в 21:42
По личным встречам
anunahhh
сегодня в 21:42
Похоже судьба Карреры решена-пора валить!
морозз ответил кот сибиряк
сегодня в 21:42
кот сибиряк:
Саныч прими мои соболезнования но вам прямая дорога в ФНЛ коль даже судья нынче вас вытянуть не может. :)
Этот вам привычно дружище по Пердивам гулять а мы Чемпионы!
кот сибиряк ответил морозз
сегодня в 21:42
морозз:
Истину нельзя уничтожить как и правду...Зенит это проект ВВП и пока он у власти вам ничего не грозит!
То есть твоими устами нам ещё лет так ....адцать ни что не угрожает?
:)
Oliver 095 ответил Alexashka
сегодня в 21:41
Alexashka:
Правильно ставят
ПОЯСНИ, КОЛИ НЕ БАЛАБОЛИШЬ? ЛУЧШЕ НА ДРУГИХ СПОРТСАЙТАХ СМОТРИ, НАПРИМЕР НА КУЛИЧКАХ
pereletnii ответил морозз
сегодня в 21:41
морозз:
Истину нельзя уничтожить как и правду...Зенит это проект ВВП и пока он у власти вам ничего не грозит!
    Shamil79
    сегодня в 21:41
    Анжи с Победой!!!!!
    Nikola45
    сегодня в 21:41
    И опять Спартак повысил настроение )) Всякие Спартаковские мод... его было понизили! Ан нет Спартак вступился за меня ))
    bosun
    сегодня в 21:41
    bosun
    Сегодня 09:41
    Для Спартака и очко будет за счастье. Удачи Анжи!
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Как в воду глядел. За 9 часов до начала матча)))
    kastet2008 ответил морозз
    сегодня в 21:41
    Не гони фигню !
    Зенит зарабатывает за год больше всех .
    Ты вообще сам вот откуда ?проект ВВП говоришь .
    VitPol
    сегодня в 21:41
    Так держать Великий Спартак!)
    морозз ответил Areal
    сегодня в 21:41
    Areal:
    Приведите Блоссию!!!!!!! И поднимите ей ВЕКИ!!!!! Она найдет ПРАВИЛЬНЫЕ ОПРАВДАНИЯ!!!!!
    У них там сейчас плач мировой, адекватов там нет!
    Alexashka ответил Oliver 095
    сегодня в 21:40
    Правильно ставят
    кот сибиряк ответил Nikola45
    сегодня в 21:40
    Nikola45:
    Авторой тайм не оплачен оказался? ))) Самонадеянность Федуна играет злую шутку второй раз? ))
    Ну он как обычно не может провести второй транш.
    Kuprin
    сегодня в 21:40
    После Тосно Рейнгольд матерился, что будет на этот раз ???
    Бочар
    сегодня в 21:40
    Продолжаем болеть за Спартак.
    Ерден ответил Areal
    сегодня в 21:40
    Areal:
    Приведите Блоссию!!!!!!! И поднимите ей ВЕКИ!!!!! Она найдет ПРАВИЛЬНЫЕ ОПРАВДАНИЯ!!!!!
    бухает она по черному. Впрочем она всегда бухает, что видно по ее опусам, если они не краденные
    Sully
    сегодня в 21:40
    ахаха! уходил на 70 минуте, вижу 1-0, думаю сейчас приду и спартачок проиграет, либо ничья)) открываю соккерстэнд, и тут ВУАЛЯ 2-2! :D

    p.s. да ещё и отскочили как всегда))
    RussianHorse ответил Казанский
    сегодня в 21:40
    Казанский:
    Да.Я слежу за борьбой трех КС-фанов за первое место в этом рейтинге и поставил на тебя.Ты уж меня не подводи,вовремя плати за интернет)))
    Ну тогда спецом проиграю, даже пусть сэр алекс обгоняет)
    кот сибиряк ответил морозз
    сегодня в 21:40
    морозз:
    Ты посмотри на Фернандо, он от ожирения не может пробежать 10 метров...на диету ему пора, да и хворостинкой по пяткам не помешало бы!
    Саныч прими мои соболезнования но вам прямая дорога в ФНЛ коль даже судья нынче вас вытянуть не может.
    :)
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