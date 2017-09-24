Григорян: «Мне скоро 51, но я начал сексуально привлекать фанатов соперников»

Наставник московского «Арарата» Александр Григорян отличился очередным неординарным интервью после матча с «Торпедо» в рамках 10-го тура 2-го дивизиона России (Центр). Напомним, что тренер показал средний палец фанатам соперника.

«Я даже не знал, показывать своей команде сильные стороны соперника или нет, потому что „Торпедо“ играет очень хорошо. Игорь Колыванов, с которым я не виделся порядка двух лет, проделал отличную работу. Его молодая команда заставила нас, взрослых мужиков, даже повидавших Премьер-Лигу, бегать и потеть на протяжении всего матча.

Через три дня мне исполнится 51 год. Не знаю, почему я начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Свои родные хабаровчане в прошлом матче кричали „поимеем, поимеем“. „Торпедовцы“ были более конкретны – сказали, что будут со мной делать. Я же показал им свое к этому отношение. Я готов с ними встретиться в любой момент. Записывайте мой телефон – 8 (919) 05…» - сообщил Григорян.

Поединок закончился со счетом 3:2 в пользу «Арарата», хотя клуб по ходу встречи проигрывал 0:2.

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