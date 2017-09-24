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Григорян: «Мне скоро 51, но я начал сексуально привлекать фанатов соперников»

сегодня, 22:49
АраратАрарат3 : 2ТорпедоТорпедоМатч завершен

Наставник московского «Арарата» Александр Григорян отличился очередным неординарным интервью после матча с «Торпедо» в рамках 10-го тура 2-го дивизиона России (Центр). Напомним, что тренер показал средний палец фанатам соперника.

«Я даже не знал, показывать своей команде сильные стороны соперника или нет, потому что „Торпедо“ играет очень хорошо. Игорь Колыванов, с которым я не виделся порядка двух лет, проделал отличную работу. Его молодая команда заставила нас, взрослых мужиков, даже повидавших Премьер-Лигу, бегать и потеть на протяжении всего матча.

Через три дня мне исполнится 51 год. Не знаю, почему я начал сексуально привлекать болельщиков своих соперников. Свои родные хабаровчане в прошлом матче кричали „поимеем, поимеем“. „Торпедовцы“ были более конкретны – сказали, что будут со мной делать. Я же показал им свое к этому отношение. Я готов с ними встретиться в любой момент. Записывайте мой телефон – 8 (919) 05…» - сообщил Григорян.

Поединок закончился со счетом 3:2 в пользу «Арарата», хотя клуб по ходу встречи проигрывал 0:2.

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Все комментарии
Chuhanesburg
сегодня в 23:39
Я уже набираю незабвенный номер, жди меня! я приеду в тонированной... и тебя затонирую))
Scousers
сегодня в 23:29
Не удивлюсь, если он окажется маньяком.
NGYRZ
сегодня в 23:25
Стыдно, что этот муд...., когда-то тренировал Анжи...!
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 23:19
тьфу !!!!!! гомосеки !!!!!!!!!
Igo0rek
сегодня в 23:14
У Достоевского книга была... "Идиот" называется... Как нельзя кстати, вспоминается ее название.
Гуливер
сегодня в 23:11
в педо одни гомы
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 23:03
Крассава!)
dzvinka
сегодня в 23:01
51, а дурак дураком)))
Брулин
сегодня в 22:58
Григорян уже переигрывает в своем петросянстве. Пора остановиться.
LOpp
сегодня в 22:56
мне кажется он или тролль или у него не все дома.
4ever Ars
сегодня в 22:56
А дальше какие цифры?
Cules2013
сегодня в 22:53
sihafazatron
сегодня в 22:52
убейте его кто-нибудь
Palex
сегодня в 22:51
Идиот.
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