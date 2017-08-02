Широков: «Многие посмеивались над словами Аленичева, но он оказался прав»

Бывший хавбек «Спартака» Роман Широков считает, что в прошлом сезоне московский клуб добился успеха благодаря фундаменту, заложенному Дмитрием Аленичевым:

«Изначально говорил, что невозможно прийти и сходу начать выигрывать. Многие посмеивались, когда Дмитрий Аленичев сказал, что заложил фундамент, на котором „Спартаку“ играть следующие десять матчей, но по факту Дмитрий Анатольевич оказался прав.

„Спартак“ играл на его фундаменте, плюс что-то от себя добавил Каррера. На этом всё держалось в команде до конца сезона. В новом что-то сломалось. Причём уже в первом туре — с упущенной победы над „Динамо“ началась неприятная серия „Спартака“, которая длится до сих пор. Надлом, видимо, произошёл в психологии всей команды, и чтобы поправить положение, работать надо тоже всем вместе».

Похожего мнения придерживается и бывший вратарь «красно-белых» Руслан Нигматуллин.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте