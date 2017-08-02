Широков: «Многие посмеивались над словами Аленичева, но он оказался прав»

Бывший хавбек «Спартака» Роман Широков считает, что в прошлом сезоне московский клуб добился успеха благодаря фундаменту, заложенному Дмитрием Аленичевым:
«Изначально говорил, что невозможно прийти и сходу начать выигрывать. Многие посмеивались, когда Дмитрий Аленичев сказал, что заложил фундамент, на котором „Спартаку“ играть следующие десять матчей, но по факту Дмитрий Анатольевич оказался прав.
„Спартак“ играл на его фундаменте, плюс что-то от себя добавил Каррера. На этом всё держалось в команде до конца сезона. В новом что-то сломалось. Причём уже в первом туре — с упущенной победы над „Динамо“ началась неприятная серия „Спартака“, которая длится до сих пор. Надлом, видимо, произошёл в психологии всей команды, и чтобы поправить положение, работать надо тоже всем вместе».
Похожего мнения придерживается и бывший вратарь «красно-белых» Руслан Нигматуллин.
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«Шестой раз ведя в счёте не смогли выиграть.
В этом году на команде какое-то проклятье.»
Не мудрено, что с таким скандальным судейством, в пользу Спартака, Спартак стал ПРОКЛЯТЫМ вся и всеми.
Скандальное ПРОКЛЯТЬЕ нависло над Спартаком и давит его своей отрицательной массой!!!!
А что Каррера и Спартак хотели???
Выигрывать НА ШАРУ, за счёт судейских СКАНДАЛОВ в пользу Спартака???
Нависшее ПРОКЛЯТЬЕ над Спартаком - это расплата Спартака за скандальное судейство в пользу Спартака, согласно цены вопроса!!!
Каррера ПРОВАЛИЛ старт сезона, а виноваты у него, в этом провале, болельщики, специалисты и эксперты!
Они выразили своё законное НЕГОДОВАНИЕ безобразной подготовкой Карреры к сезону 2017/18 и ПРОВАЛА старта Спартаком!
Вместо того, чтобы признать свои ГРУБЕЙШИЕ ошибки, за провал старта сезона Спартаком, Каррера в своём провале, винит болельщиков, специалистов и экспертов!
Спартак полностью ПРОВАЛИЛ старт чемпионата и только благодаря судейским скандалам держится на плаву!
Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу Спартака!!!
Грустно и печально за Спартак!
Возможности одни, а уровень игры не соответствует затратам Леонида Федуна и отдаче игроков!
Прикиньте???
В прошлом году, кто готовил команду Спартак к сезону??? Правильно.
Аленичев и его тренерский штаб!
В этом сезоне, кто готовил команду Спартак к сезону??? Правильно.
Каррера и его тренерский штаб!
Как говорится, ПОЧУВСТВУЙТЕ разницу!
В прошлом году подготовку к сезону закладывал Аленичев и его тренерский штаб плюс БОЛЬШОЙ и ДЕНЕЖНО затратный административный, календарный и судейский ресурс РФС и Федуна помогли Спартаку, всеми НЕПРАВДАМИ, занять первое место!
А сейчас подготовительного фундамента Аленичева в Спартаке НЕТ, при продолжающемся прежнем скандальном судействе, вот и получили стартовый ПРОВАЛ Карреры и Спартака!
Каррера не умеет готовить команду к сезону!
Что и ТРЕБОВАЛОСЬ доказать!
«Шестой раз ведя в счёте не смогли выиграть.
В этом году на команде какое-то проклятье.»
Не мудрено, что с таким скандальным судейством, в пользу Спартака, Спартак стал ПРОКЛЯТЫМ вся и всеми.
Скандальное ПРОКЛЯТЬЕ нависло над Спартаком и давит его своей отрицательной массой!!!!
А что Каррера и Спартак хотели???
Выигрывать НА ШАРУ, за счёт судейских СКАНДАЛОВ в пользу Спартака???
Нависшее ПРОКЛЯТЬЕ над Спартаком - это расплата Спартака за скандальное судейство в пользу Спартака, согласно цены вопроса!!!
Каррера ПРОВАЛИЛ старт сезона, а виноваты у него, в этом провале, болельщики, специалисты и эксперты!
Они выразили своё законное НЕГОДОВАНИЕ безобразной подготовкой Карреры к сезону 2017/18 и ПРОВАЛА старта Спартаком!
Вместо того, чтобы признать свои ГРУБЕЙШИЕ ошибки, за провал старта сезона Спартаком, Каррера в своём провале, винит болельщиков, специалистов и экспертов!
Спартак полностью ПРОВАЛИЛ старт чемпионата и только благодаря судейским скандалам держится на плаву!
Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу Спартака!!!
Грустно и печально за Спартак!
Возможности одни, а уровень игры не соответствует затратам Леонида Федуна и отдаче игроков!
Прикиньте???
В прошлом году, кто готовил команду Спартак к сезону??? Правильно.
Аленичев и его тренерский штаб!
В этом сезоне, кто готовил команду Спартак к сезону??? Правильно.
Каррера и его тренерский штаб!
Как говорится, ПОЧУВСТВУЙТЕ разницу!
В прошлом году подготовку к сезону закладывал Аленичев и его тренерский штаб плюс БОЛЬШОЙ и ДЕНЕЖНО затратный административный, календарный и судейский ресурс РФС и Федуна помогли Спартаку, всеми НЕПРАВДАМИ, занять первое место!
А сейчас подготовительного фундамента Аленичева в Спартаке НЕТ, при продолжающемся прежнем скандальном судействе, вот и получили стартовый ПРОВАЛ Карреры и Спартака!
Каррера не умеет готовить команду к сезону!
Что и ТРЕБОВАЛОСЬ доказать!