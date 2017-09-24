Швец: «Сегодня вышли как на финальную игру»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец прокомментировал победу над «Рубином» (1:0).

«Все очень рады, поскольку команда заслужила эту победу. Праздновали в раздевалке, очень довольны, но будем и дальше работать, чтобы эти победы ещё были. Команда была очень расстроена после поражения в Кубке. Мы, можно сказать, провели позорную игру. Но ничего, сегодня вышли как на финальную игру, всей командой постарались и добыли очень важные три очка», - сказал Швец.

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