Широков: «Конкуренты у „Зенита“ могут появиться позже. Сейчас я их не вижу»

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков считает, что на данном этапе у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство в России:

«„Зенит“ выглядит отлично. Не вижу команды, которая способна помешать ему стать чемпионом, но конкуренты могут появиться позже. Тот же „Краснодар“ не обременён игрой на три фронта, он мог бы подтянуться к гонке за золото в будущем. Хотя в очном противостоянии этих клубов „Зенит“ одержал уверенную победу. Был немного удивлён, ведь „Краснодар“ всегда неплох дома против „Зенита“ и наверняка хотел реабилитироваться за вылет из Кубка.

„Зенит“ полностью переиграл „Краснодар“, особенно в первом тайме. Во втором гости намеренно откатились к своим воротам, краснодарцы даже пару моментов создать смогли. Надо отдать должное „Краснодару“ за попытку переломить ход встречи, но благодаря отличной игре Андрея Лунёва „Зенит“ отстоял заслуженную победу. Возможно, „Краснодару“ было настолько тяжело потому, что он морально перегорел в матче с лидером чемпионата».

Также Широков поделился мнением и о современном «Спартаке».

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