Червиченко: «Такой результат – большое везение для „Спартака“»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча бывшей команды против «Ливерпуля» (1:1) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«Ребята бились до конца, бились до травм и делали всё, что могли. Они провели достойный матч. Благодаря такой самоотдаче, спартаковцам и улыбнулось счастье. Но такой результат – это большое везение. Благо, что оно было на стороне российской команды.

„Ливерпуль“ не выглядел сегодня слабо, он просто разгильдяйски и расслабленно играл в атаке. Возможно, им просто не везло в этой игре, поскольку почти все острые атаки завершались ударами во вратаря. Со стороны эти сейвы казались очень эффектными, но на повторах было видно, что мяч просто летел либо в Реброва, либо в Селихова. Англичане, похоже, Александра вообще хотели внести в ворота вместе с мячом. С „Севильей“ такого не будет. Эта команда будет реализовывать такие моменты. А если говорить про игру голкипера „Ливерпуля“, то мы её сегодня почти не видели. Он прозевал гол Фернандо, и всё.

В обороне „Спартака“ всё те же несыгранность и несобранность. Там низкое качество игроков. Такие погрешности на последнем рубеже просто непозволительны. Как была эта проблема в обороне у спартаковцев три, пять, десять лет назад, так она и осталась. Молодым парням играть не доверяют. На поле выходит раз за разом Боккетти. Он уже медленный, много ошибается, но доверяют всё равно ему. Я понимаю, это соотечественник Карреры, но на мой взгляд, нужно рассматривать наших российских ребят».

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