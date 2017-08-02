Каррера: «Федун сказал, что у Реброва разрыв „крестов“?! Я не в курсе»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Китай. Суперлига
  • Лига Чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Румыния. Лига 1
  • Швейцария. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
19:00 сегодня Карабах -:- Рома
21:45 сегодня Базель -:- Бенфика
21:45 сегодня ЦСКА -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня ПСЖ -:- Бавария
21:45 сегодня Андерлехт -:- Селтик
21:45 сегодня Атлетико М -:- Челси
21:45 сегодня Спортинг -:- Барселона
21:45 сегодня Ювентус -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 сегодня ЦСКА (до 19) -:- Манчестер Юнайтед (до 19)
16:00 сегодня Кайрат (до 19) -:- Краснодар (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
23:41
«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем»526
23:39
«Порту» одержал разгромную выездную победу над «Монако»30
23:39
«Манчестер Сити» не без труда одержал победу над «Шахтером»26
23:37
«Реалу» удалось добыть первую победу на стадионе «Боруссии»100
22:15
Диего Коста завершил переход из «Челси» в «Атлетико»21
01:34
Самедов: «Конечно, „Ливерпуль“ – это космический уровень»0
01:21
Федун: «Если бы мы так и в чемпионате играли, проблем бы не было»1
00:58
Зидан: «„Реал“ показал идеальную игру. Все были на высоте»3
00:45
Кутепов: «Ничья - хороший результат, но не подвиг»2
00:42
Пятов: «В первом голе „Сити“ есть и моя вина. Проспал...»0
00:35
Хендерсон: «„Ливерпуль“ должен был побеждать, поэтому сейчас мы разочарованы»3
00:31
Россия сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА17
00:28
Селихов: «Наверное, „Ливерпуль“ лучше играет в футбол, чем мы»15
00:24
Каррера: «К команде не будет никаких претензий. Я просто скажу, что они молодцы»19
00:23
Клопп: «„Ливерпуль“ не самая удачливая команда»2
00:19
У Реброва — травма крестообразных связок колена31
00:07
«Бешикташ» забил два безответных гола в ворота «Лейпцига»5
23:57
«Наполи» одержал победу над «Фейеноордом»5
23:49
Хет-трик Кейна принес «Тоттенхэму» победу над АПОЭЛом31
23:38
«Халл Сити» Слуцкого дома уступил «Престону»49
23:35
Хет-трик Бен-Йеддера позволил «Севилье» разгромить «Марибор»3
23:19
Голкипер «Спартака» Ребров получил травму15
23:00
Коста будет играть за «Атлетико» под 18-м номером2
22:33
Кейн повторил рекорд Джеррарда, забив в 4-х матчах Лиги чемпионов подряд12
22:13
Промес, Зобнин и Джано смотрят матч с «Ливерпулем» из ложи прессы9

Каррера: «Федун сказал, что у Реброва разрыв „крестов“?! Я не в курсе»

сегодня, 00:49
СпартакСпартак1 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о повреждении голкипера Артема Реброва и отметил, что даже не слышал о характере его травмы:

«То, что случилось с Ребровым, - это нередкая ситуация в футболе. Такое случается. А Попов и Самедов просто много пробежали, тут нет никаких травм. Футболисты нормально себя чувствуют для такого графика. Только тот, кто не играл в футбол, не понимает, почему у ребят сводит ноги. Чтобы противостоять такой великой команде, как „Ливерпуль“, мы были вынуждены много бегать.

Федун сказал, что у Реброва разрыв „крестов“? Что?! Я не в курсе. У Артема сильный ушиб колена - вот что я знаю».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
severnyj84
сегодня в 01:25
Я не знаю, я не в курсе, обычные отмазки физрука.
Sully
сегодня в 00:59
что-то спартачи ломаются одним за другим, в любом случаи здоровья им и побыстрей восстановится.
pereletnii
сегодня в 00:59
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100