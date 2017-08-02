Каррера: «Федун сказал, что у Реброва разрыв „крестов“?! Я не в курсе»

Наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о повреждении голкипера Артема Реброва и отметил, что даже не слышал о характере его травмы:

«То, что случилось с Ребровым, - это нередкая ситуация в футболе. Такое случается. А Попов и Самедов просто много пробежали, тут нет никаких травм. Футболисты нормально себя чувствуют для такого графика. Только тот, кто не играл в футбол, не понимает, почему у ребят сводит ноги. Чтобы противостоять такой великой команде, как „Ливерпуль“, мы были вынуждены много бегать.

Федун сказал, что у Реброва разрыв „крестов“? Что?! Я не в курсе. У Артема сильный ушиб колена - вот что я знаю».

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