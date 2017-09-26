Селихов: «Наверное, „Ливерпуль“ лучше играет в футбол, чем мы»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов, заменивший на 68-й минуте матча с «Ливерпулем» травмировавшегося Артема Реброва, поделился мнением о ходе поединка:

«Просто нужно было выйти и показать все, что умеет команда, умею я. Главное, что команда в непростой ситуации набрала очки. Волновался ли я? Когда одеваться начал, успел поволноваться. Но когда вышел, перестал. Тяжело так выходить на игру.

Моменты у них были. Не может быть такого, чтобы такая команда, как „Ливерпуль“, не смогла бы создать таких моментов.

Они, наверное, лучше играют в футбол, чем мы. Они в порядке. Ничья есть ничья. Очко добыто. В общем, для такой ситуации, в какой оказался „Спартак“, мы сыграли хорошо».

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