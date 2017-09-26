Селихов: «Наверное, „Ливерпуль“ лучше играет в футбол, чем мы»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Китай. Суперлига
  • Лига Чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Румыния. Лига 1
  • Швейцария. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
19:00 сегодня Карабах -:- Рома
21:45 сегодня Базель -:- Бенфика
21:45 сегодня ЦСКА -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня ПСЖ -:- Бавария
21:45 сегодня Андерлехт -:- Селтик
21:45 сегодня Атлетико М -:- Челси
21:45 сегодня Спортинг -:- Барселона
21:45 сегодня Ювентус -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 сегодня ЦСКА (до 19) -:- Манчестер Юнайтед (до 19)
16:00 сегодня Кайрат (до 19) -:- Краснодар (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
23:41
«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем»526
23:39
«Порту» одержал разгромную выездную победу над «Монако»30
23:39
«Манчестер Сити» не без труда одержал победу над «Шахтером»26
23:37
«Реалу» удалось добыть первую победу на стадионе «Боруссии»100
22:15
Диего Коста завершил переход из «Челси» в «Атлетико»21
01:34
Самедов: «Конечно, „Ливерпуль“ – это космический уровень»0
01:21
Федун: «Если бы мы так и в чемпионате играли, проблем бы не было»1
00:58
Зидан: «„Реал“ показал идеальную игру. Все были на высоте»3
00:49
Каррера: «Федун сказал, что у Реброва разрыв „крестов“?! Я не в курсе»3
00:45
Кутепов: «Ничья - хороший результат, но не подвиг»2
00:42
Пятов: «В первом голе „Сити“ есть и моя вина. Проспал...»0
00:35
Хендерсон: «„Ливерпуль“ должен был побеждать, поэтому сейчас мы разочарованы»3
00:31
Россия сократила отставание от Франции в рейтинге УЕФА17
00:24
Каррера: «К команде не будет никаких претензий. Я просто скажу, что они молодцы»19
00:23
Клопп: «„Ливерпуль“ не самая удачливая команда»2
00:19
У Реброва — травма крестообразных связок колена31
00:07
«Бешикташ» забил два безответных гола в ворота «Лейпцига»5
23:57
«Наполи» одержал победу над «Фейеноордом»5
23:49
Хет-трик Кейна принес «Тоттенхэму» победу над АПОЭЛом31
23:38
«Халл Сити» Слуцкого дома уступил «Престону»49
23:35
Хет-трик Бен-Йеддера позволил «Севилье» разгромить «Марибор»3
23:19
Голкипер «Спартака» Ребров получил травму15
23:00
Коста будет играть за «Атлетико» под 18-м номером2
22:33
Кейн повторил рекорд Джеррарда, забив в 4-х матчах Лиги чемпионов подряд12
22:13
Промес, Зобнин и Джано смотрят матч с «Ливерпулем» из ложи прессы9

Селихов: «Наверное, „Ливерпуль“ лучше играет в футбол, чем мы»

сегодня, 00:28
СпартакСпартак1 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Голкипер «Спартака» Александр Селихов, заменивший на 68-й минуте матча с «Ливерпулем» травмировавшегося Артема Реброва, поделился мнением о ходе поединка:

«Просто нужно было выйти и показать все, что умеет команда, умею я. Главное, что команда в непростой ситуации набрала очки. Волновался ли я? Когда одеваться начал, успел поволноваться. Но когда вышел, перестал. Тяжело так выходить на игру.

Моменты у них были. Не может быть такого, чтобы такая команда, как „Ливерпуль“, не смогла бы создать таких моментов.

Они, наверное, лучше играют в футбол, чем мы. Они в порядке. Ничья есть ничья. Очко добыто. В общем, для такой ситуации, в какой оказался „Спартак“, мы сыграли хорошо».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
112910415
сегодня в 01:27
Парни молодцы!
pachkevi4
сегодня в 01:23
зачем слово "наверное"?когда всё очевидное.
Бригант 669
сегодня в 01:06
не наверное а точно!!
pereletnii
сегодня в 01:02
Ливер сейчас не особо то и котируется,но тем не менее ничья(отскок) спартака большая удача,кстати благодаря именно Селихову и Реброву.
AlexandrSerg
сегодня в 01:01
С такой игрой какую показали сегодня вратари Спартака им и поюморить не зазорно.
n272nm
сегодня в 00:45
"Они, наверное, лучше играют в футбол, чем мы"(С) У Селихова прекрасное чувство юмора, бгг. Вообще, я не хочу злорадствовать. Спасибо Спартаку за эту ничью и очки принесенные в общую еврокопилку. Я думал, что Спартак сольет без вариантов, но таки свезло. Анализировать игру смысла нет. Вменяемые мясные, итак, все понимают, а болельщикам других клубов нет смысла злорадствовать. Лично я считаю, что в еврокубках главное - результат. Хоть тушкой, хоть кроликом, хоть поджавши хвост, но что бы был положительный результат. Спартак результат обеспечил. Шансы на выход из группы на данный момент прекрасные, ибо у Спартака 2 очка, как и у Ливерпуля. Вся борьба впереди.
Sergor
сегодня в 00:44
Умный малый этот Селихов .
Алексей Литвинов 7
сегодня в 00:39
вот не люблю спартак,ну вот с того времени как начал увлекаться футболом))но о чень рад что вничью скатали ,всегда болею за наши команды в европе,молодцы порадовали ,вот если бы марибор обыграли еще((
Igo0rek
сегодня в 00:36
Ахаха наверное...
starche
сегодня в 00:34
Очень смешно.......... "наверное"...........Однако, Селихов был хорош!
ren888888
сегодня в 00:32
Жаль что ливер не выиграл.
Footbolista
сегодня в 00:32
Прогнозисты просто не учли волю и характер команды...а они у Спартака есть...доказано сегодняшней игрой.
arzamas
сегодня в 00:32
С дебютом тебя, Саша. Играй дальше так уверенно и все у тебя сложится хорошо.
vka1970
сегодня в 00:30
Думаю, что не наверно.
С основным составом ещё шансы были, с таким составом ничья это уже подвиг.
sihafazatron
сегодня в 00:29
спасибо кэп
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100