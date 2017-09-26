Федун: «Если бы мы так и в чемпионате играли, проблем бы не было»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги матча с «Ливерпулем» (1:1) в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

«Если бы ребята так боролись, как сегодня, в чемпионате не шли бы на 10-м месте. Результатом доволен, всё-таки „Ливерпуль“ – это совсем другая лига. За счёт колоссального настроя и желания бороться мы смогли рассчитывать на позитивный результат.

Большое облегчение, потому что сезон изначально не задался. После Суперкубка пошла бешеная череда травм. Было много неудач, много пропущенных мячей. Травма Артёма Реброва – это ужас, не помню, чтобы за один сезон четверо в команде рвали „кресты“.

Порадовали сегодня наши мальчишки, которые обыграли „Ливерпуль“ по делу, за счёт мастерства (Прим. - „Спартак“ победил „Ливерпуль“ со счётом 2:1 в матче Юношеской лиги УЕФА). Это говорит о том, что у нас есть достойная смена. Ну и ребята [основного состава] сегодня бились – если бы так играли в чемпионате, проблем бы не было».

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