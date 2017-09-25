Каррера: «„Спартак“ должен играть с „Ливерпулем“ без страха»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем с «Ливерпулем» отметил, что его футболистам нужно выходить на поле без страха.

«Состояние хорошее, мы знаем, что в футболе есть позитивные и негативные моменты. Наш долг продолжать работу и улучшать данную ситуацию. „Ливерпуль“ много пропускает? Они также много забивают, это сильный клуб с выдающимися игроками. Мы должны играть в наш футбол без страха. Здесь все зависит от того, что позволит нам показать „Ливерпуль“ и то, как сыграем мы сами», - сказал Каррера.

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