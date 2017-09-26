Каррера: «К команде не будет никаких претензий. Я просто скажу, что они молодцы»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который завершился ничьей:

«Сегодня хорошо выступили, но играли много в обороне. Я бы не сказал, что мы не думали об атаках, но против „Ливерпуля“ это было тяжело. Травмы? Здесь нет никаких мышечных травм. Просто это усталость игроков из-за тяжелого графика.

Селихов хорошо вошел в игру, тем более он не готовился к этому. Я доволен. К команде не будет никаких претензий. Я просто скажу, что они молодцы. Сыграли хорошо против хорошей команды».

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