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Каррера: «К команде не будет никаких претензий. Я просто скажу, что они молодцы»

сегодня, 00:24
СпартакСпартак1 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который завершился ничьей:

«Сегодня хорошо выступили, но играли много в обороне. Я бы не сказал, что мы не думали об атаках, но против „Ливерпуля“ это было тяжело. Травмы? Здесь нет никаких мышечных травм. Просто это усталость игроков из-за тяжелого графика.

Селихов хорошо вошел в игру, тем более он не готовился к этому. Я доволен. К команде не будет никаких претензий. Я просто скажу, что они молодцы. Сыграли хорошо против хорошей команды».

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Все комментарии
Михаил Славнов
сегодня в 01:28
    roland roland ответил arzamas
    сегодня в 01:23
    arzamas:
    ты сердечный хоть краешком понимаешь смысл слова "демагог"? Тебе бы неучу успокоится. Не тянешь ты умишком здесь работу твою бесчестную справить.
    умишко то у тебя дружище...и культуришка та еще...езжай ка ты обратно в арзамас...там умишком шевелить будешь)
    Красно Синий воин
    сегодня в 01:22
    Ну, Спартак явно провёл работу над ошибками. С Анжи был выход 5 в 1, с Ливерпулем всего 4 в 2...
    roland roland
    сегодня в 01:21
    может протестировать вас..дорогой вы наш..на знание языков и терминов а??) СПРАВЛЯЮТ НУЖДУ...А НЕ РАБОТУ))))) похоже ты закончил сельхозтехникум на черноземье)))))))))))
    roland roland
    сегодня в 01:20
    я похоже в точку попал...)))) ты именно из тех самых туполобых демагогов и баблоедов..дружок)))))
    roland roland ответил arzamas
    сегодня в 01:17
    arzamas:
    ты сердечный хоть краешком понимаешь смысл слова "демагог"? Тебе бы неучу успокоится. Не тянешь ты умишком здесь работу твою бесчестную справить.
    ты откуда взялся...11????))) я знаю большем чем такие показушники как ты.
    arzamas ответил roland roland
    сегодня в 01:13
    ты сердечный хоть краешком понимаешь смысл слова "демагог"?
    Тебе бы неучу успокоится. Не тянешь ты умишком здесь работу твою бесчестную справить.
    бибра
    сегодня в 01:01
    Судья ещё возьми да 8 минут добавь, француз пятый, точно о коэффах думал!
    n272nm ответил MALOVAR
    сегодня в 00:57
    MALOVAR:
    а что было ? не пожарили ,Ливер создавал,но это не 100% ные,это во вратаря . Сыграли резервом сегодня,какие вопросы?)
    Все хорошо было, пусть Спартак и дальше так играет. Не пожарит, ага. Результат , опять же положительный.
    MALOVAR ответил n272nm
    сегодня в 00:55
    а что было ? не пожарили ,Ливер создавал,но это не 100% ные,это во вратаря . Сыграли резервом сегодня,какие вопросы?)
    n272nm ответил RDeanW
    сегодня в 00:55
    RDeanW:
    а теперь ответ нам, дорогой массимо, на вопрос: почему уже третий (или четвертый?) игрок команды рвет кресты? чем вы на сборах занимались? здесь вопрос стоит не столько о результатах клуба, сколько о том, что вы с тренерским штабом такими тяжелыми травмами можете просто карьеру парням сломать!
    Я не Массимо, но кресты игроки рвут вовсе не из-за физподготовки или неудачных сборов. Разрыв связок, это несчастный случай, на который физподготовка никакого влияния не оказывает.
    n272nm
    сегодня в 00:52
    Карерра считает, что Спартак сегодня хорошо играл?! К команде нет претензий?! Ну, тогда мне остается только пожелать, чтобы Спартак так играл все время. Результат, безусловно, можно считать положительным, но вот сама игра Спартака... Впрочем, раз Карерра сказал, что это хорошая игра, значит так оно и есть.
    матос
    сегодня в 00:49
    центр реально сегодня наш был слаб отсюда и атак 0. этот хорват хваленый просто невидимка ска да и Попов не фонтан.
    arzamas ответил RDeanW
    сегодня в 00:39
    RDeanW:
    а теперь ответ нам, дорогой массимо, на вопрос: почему уже третий (или четвертый?) игрок команды рвет кресты? чем вы на сборах занимались? здесь вопрос стоит не столько о результатах клуба, сколько о том, что вы с тренерским штабом такими тяжелыми травмами можете просто карьеру парням сломать!
    Вот тебя въедливого и зацепистого неудачника забыли спросить.)
    roland roland
    сегодня в 00:38
      arzamas
      сегодня в 00:37
      Отскок равносильный победе. А победителей не судят.
      Спартрак сыграл как мог. Воросов к игрокам нет - все прыгнули в силу готовности выше головы.
      На мой взгляд спартачи могут гордится течением и результатом этой игры.
      mikysss
      сегодня в 00:29
      Играя вторым составом по сути пускай и дома результат хорош хотя и гол пропущен не обязательно
      RDeanW
      сегодня в 00:29
      а теперь ответ нам, дорогой массимо, на вопрос: почему уже третий (или четвертый?) игрок команды рвет кресты? чем вы на сборах занимались? здесь вопрос стоит не столько о результатах клуба, сколько о том, что вы с тренерским штабом такими тяжелыми травмами можете просто карьеру парням сломать!
      vka1970
      сегодня в 00:28
      Реально игроки на поле умирали.
      По отдаче вообще ни каких вопросов нет.
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