Боккетти: «Все мышцы болят, если честно. Но при таком режиме это нормально»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти подвёл итоги матча с «Ливерпулем» (1:1) в рамках группового раунда Лиги чемпионов:

«На последних минутах мы слишком часто пропускали в предыдущих матчах, поэтому хорошо, что сегодня удалось отстоять итоговый счёт. Матч получился очень тяжёлым, все знают уровень „Ливерпуля“. Но думаю, мы добились хорошего результата. Каррера говорил: „Самое главное – концентрация на последних минутах, уже надоело пропускать в заключительном отрезке“.

Думаю, нам быстро удалось привыкнуть к новому сочетанию в обороне. Мы ведь немало времени уже играем вместе. Думаю, вся оборона сыграла хорошо.

Остались ли силы? Немного. Все мышцы болят, если честно. Но это нормально. Особенно когда матчи через два дня на третий.

Каррера не просил играть против кого-то персонально. Он сказал, что главное – закрыть зоны и держать максимальную концентрацию. Думаю, нам это удалось.

Моменты у ворот „Спартака“? Невозможно обходиться без моментов у своих ворот, когда играешь против таких соперников, как „Ливерпуль“. Однако в целом, повторю, мы провели более-менее хороший матч».

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