Роналду: «Кажется, я в каждом матче должен доказывать, кто я такой»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, отличившийся дублем в ворота дортмундской «Боруссии» в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:1), высказался по поводу критики, которая иногда звучит в его адрес:

«Кажется, что в каждом матче я должен постоянно доказывать, кем являюсь на самом деле. Меня удивляет мнение общественности на мой счёт. Но моя статистика говорит сама за себя. Я образцовый профессионал, и мой разум чист. А критика становится всё хуже. Люди говорят обо мне каждый день по всему миру, но я живу ради футбола и своей семьи, а не для СМИ.

Перед игрой мы говорили о том, как сильно мы хотим выиграть в Дортмунде. Мы сделали то, что сказал тренер, команда создавала моменты и сыграла феноменально, а здесь нелегко забить три мяча».

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